10 ноября в 22:00 RED PUB - Stand-Up Grant's Battle

10 ноября лучшие стендаперы Беларуси едут покорять Гомель! Всего несколько городов отделяют участников Grant’s Battle от финала — и такой желанной поездки на родину виски, в Шотландию.
Stand-Up Union: Grant’s Battle — это грандиозный тур по городам Беларуси, организованный интеллектуально-комедийным ТО Stand-Up Union и Stand-up Region. Десять стендап-комиков: Степан Манкевич, Сергей Горох, Юрий Кирдун, Евгений Семушев, Ирина Приходько, Федор Булкин, Рома Сидорчик, Макс Заяц, Андрей Макаенок и Андрей Шумилов — устраивают в каждом городе настоящий стендап-баттл. От зрителей требуются две вещи: смеяться и голосовать — онлайн на сайте и офлайн на вечеринках проекта. Так определятся два лучших комика, достойных поездки в Шотландию (и не в одиночестве, а с другом!). А когда победители вернутся, то с юмором расскажут, как же живется в островном королевстве, которое славится лучшим виски.
Grant’s Battle уже опробовали на себе зрители в Бресте, Гродно, Новополоцке, Витебске, Борисове — и остались очень довольны! Чтобы убедиться во всем своими глазами, достаточно воспользоваться поиском по хештегам #standtogether, #StandUpRegion #standupunion, #GrantsBattle и #GrantsStandup. С ними же стоит публиковать собственные фото с баттла в Гомеле: передадим веселье в другие города! И не забывайте, что на каждом мероприятии среди гостей разыгрывают призы.
Grant’s производится семейной компанией William Grant & Sons. Шотландский купажированный виски разливают с 1898 года. С тех пор треугольная бутылка виски успела стать одним из символов Шотландии — наравне с волынками и килтами.
Stand-Up Union Day: Grant’s Battle
10 ноября, 20:00
Red pub (пр-т Ленина, 10)
Цена билета: 8 руб.
Приглашаем всех!
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