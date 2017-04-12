12 апреля 2017 года «Открытый диалог» на тему: «Современные инновации и молодежь: погоня за научным прогрессом или востребованное направление развития страны?» объединит в актуальной дискуссии работающую молодежь ОАО «Гомельский химический завод», руководство предприятия, представителей органов законодательной власти разных уровней.
(Начало дискуссии – 15.00 по адресу: г. Гомель, ОАО «Гомельский химический завод», ул. Химзаводская,5, бизнес-центр)
В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы одним из приоритетов инновационного развития страны отмечено повышение роли отраслевой и фундаментальной науки путем ее интеграции с производством и создание условий наибольшего налогового и финансового благоприятствования для развития молодежного инновационного предпринимательства.
Беларусь – страна открытых возможностей для молодежи. Любая молодежная инициатива, если она грамотно сформулирована и несет пользу стране, находит поддержку со стороны государства и имеет все шансы воплотиться в жизнь.
Разработки молодых ученых, поддержка со стороны предприятий, города и государства, актуальность и востребованность инновационных разработок и исследований не только в Беларуси, но и за ее пределами… Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе открытой дискуссии.
Экспертами встречи выступят: генеральный директор ОАО «Гомельский химический завод» Дмитрий Черняков; член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Андрей Беляков, первый секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игорь Завалей.
Организатор мероприятия – Гомельская городская организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Напомним, проект «Открытый диалог» является широкой дискуссионной площадкой, которая дала возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям.
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