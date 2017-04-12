12 и 13 апреля акция от БРСМ «Выбираем студотряд»

12 апреля 2017 года с 12.00 до 14.00 во всех штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования состоится единый день открытых дверей в рамках акции «Выбираем студотряд!».

13 апреля 2017 года в продолжение акции «Выбираем студотряд» пройдет молодежная трудовая акция «Труд – крут!» с участием записавшихся накануне в студенческие отряды ребят, ветеранов и участников студотрядовского движения.

Организатор мероприятия – Гомельская городская организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Республиканская акция «Выбираем студотряд!» направлена на популяризацию студотрядовского движения, в рамках которой молодые люди могут обратиться в штабы трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений образования с просьбой оказания содействия в трудоустройстве. Вместе с тем, учащиеся и студенты смогут оставить свою заявку на летнее трудоустройство в составе студотрядов или индивидуально.
В штабах трудовых дел будут аккумулироваться все обращения, а затем подбираться вакансии в соответствии с запросами молодых людей и имеющимися рабочими местами на предприятиях или в организациях, учреждениях.

Проконсультировать молодежь по вопросам трудоустройства, а также на месте, в штабе, постараются найти работу каждому молодому человеку секретари первичных организации ОО «БРСМ».

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