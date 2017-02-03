13 и 14 февраля стартует ежегодная акция ко Дню всех Влюбленных

В течении двух дней модели Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» в тематических костюмах «ангелов» поздравят жителей города Гомеля с волшебным праздником всех влюблённых. На украшенном микроавтобусе «Love-мобиль» они проедут по самым красивым местам города.

На протяжении всего маршрута девушки будут поздравлять влюблённые пары, брать у них интервью, вручать сувениры от организаторов и партнёров акции.
  • 03 февраля 2017, 09:47
  • admin

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