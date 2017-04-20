5 причин, почему вам не дадут кредит

Бывает такое, что вы приходите в банк, приносите все указанные документы, казалось бы, отвечаете требованиям и просите совсем уж небольшую сумму. А банк все равно отказывает. Сперва вам следует изучить все условия по кредитам. На сайте банкибел представлены все кредиты
в банках Беларуси, где вы сможете изучить всю информацию, чтобы оценить, дадут ли вам кредит. Понятное дело, что если у вас испорчена кредитная история, уже есть куча долгов или отсутствует постоянный источник дохода, причины отказа понятны. Но что, если вы – добропорядочный клиент банка с безупречной историей взаимоотношений, стабильным доходом и наличием залогового имущества?
Почему вам могут отказать в кредите?
Прежде чем банк выдаст вам кредит, ему следует удостовериться в том, что вы сможете его выплатить. Поэтому прежде чем взять на себя обязательства следует изучить требования банков Гомеля, список которых вы можете посмотреть наБанки Бел
.
На самом деле, белорусские банки отказывают заявителям даже по таким неожиданным и банальным причинам, как:
- У вас нет стационарного телефона – рабочего или домашнего. В век развития мобильных сетей громоздкие трубки уходят в прошлое, однако – не для банков. Кредитные организации хотят знать, где искать своего клиента в случае невыплаты, так что предоставить стационарный номер вы должны в обязательном порядке. Зачастую даже в условиях предоставления кредита этот пункт указан;
- Ваш работодатель – частное лицо или никому не известная мелкая контора. Может случиться так, что это фирма-однодневка, представившая вам «липовые» справки о доходе и вообще трудоустройстве. Доверия такие конторы не вызывают, неудивительно, что банки относятся к ним с подозрением. Если планируйте взять кредитв Гомеле, изучите предложения по ссылкеgomel.bankibel.by/kredity и внимательно обдумайте, сможете ли вы предоставить все необходимые документы.
- Ваш мобильный телефон оформлен на другого человека – очень часто SIM-карты покупаются супругом, родителями или друзьями в подарок, если речь идет о красивом номере. Учитывая, что этот телефон с вами уже много лет, вы можете и не помнить, кто числится владельцем, а желания менять привычный номер не возникает. У банка закрадутся сомнения – стоит ли доверять клиенту, который предоставил неверные сведения о своей персоне?
- Вы являетесь владельцем небольшой фирмы или собственного бизнеса, а кредит оформляете, как частное лицо. В этом случае банк много раз подумает, прежде чем одобрить заявку. Очень часто люди таким способом хотят получить деньги и потратить их на свое убыточное дело, когда компания испытывает финансовые трудности. Не будут банкиры доверять и вашим справкам, так что вероятнее всего, вам откажут, даже в том случае, если дела идут в гору, а вы – успешный бизнесмен;
- Цель кредитования – погашение другого кредита. Никто не захочет, чтобы задолженность была погашена раньше срока – на этом банк потеряет проценты. Не стоит указывать такую цель, даже если вы действительно хотите рассчитаться со старым долгом. Исключение – рефинансирование, здесь кредиты выдают гораздо охотней.
В общем, причины могут быть банальными и даже абсурдными, но итог один – средств вы не увидите. Внимательно подходите к оформлению заявки, соблюдайте все рекомендации, изучите список надежных банков на Банки Бел, и тогда удача обязательно вам улыбнется, а кредиторы одобрят кредит.
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