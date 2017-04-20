5 причин, почему вам не дадут кредит

5 причин, почему вам не дадут кредитБывает такое, что вы приходите в банк, приносите все указанные документы, казалось бы, отвечаете требованиям и просите совсем уж небольшую сумму. А банк все равно отказывает. Сперва вам следует изучить все условия по кредитам. На сайте банкибел представлены все кредиты в банках Беларуси, где вы сможете изучить всю информацию, чтобы оценить, дадут ли вам кредит. Понятное дело, что если у вас испорчена кредитная история, уже есть куча долгов или отсутствует постоянный источник дохода, причины отказа понятны. Но что, если вы – добропорядочный клиент банка с безупречной историей взаимоотношений, стабильным доходом и наличием залогового имущества?

Почему вам могут отказать в кредите?
5 причин, почему вам не дадут кредитПрежде чем банк выдаст вам кредит, ему следует удостовериться в том, что вы сможете его выплатить. Поэтому прежде чем взять на себя обязательства следует изучить требования банков Гомеля, список которых вы можете посмотреть наБанки Бел.
На самом деле, белорусские банки отказывают заявителям даже по таким неожиданным и банальным причинам, как:
  1. У вас нет стационарного телефона – рабочего или домашнего. В век развития мобильных сетей громоздкие трубки уходят в прошлое, однако – не для банков. Кредитные организации хотят знать, где искать своего клиента в случае невыплаты, так что предоставить стационарный номер вы должны в обязательном порядке. Зачастую даже в условиях предоставления кредита этот пункт указан;
  2. Ваш работодатель – частное лицо или никому не известная мелкая контора. Может случиться так, что это фирма-однодневка, представившая вам «липовые» справки о доходе и вообще трудоустройстве. Доверия такие конторы не вызывают, неудивительно, что банки относятся к ним с подозрением. Если планируйте взять кредитв Гомеле, изучите предложения по ссылкеgomel.bankibel.by/kredity и внимательно обдумайте, сможете ли вы предоставить все необходимые документы.
  3. Ваш мобильный телефон оформлен на другого человека – очень часто SIM-карты покупаются супругом, родителями или друзьями в подарок, если речь идет о красивом номере. Учитывая, что этот телефон с вами уже много лет, вы можете и не помнить, кто числится владельцем, а желания менять привычный номер не возникает. У банка закрадутся сомнения – стоит ли доверять клиенту, который предоставил неверные сведения о своей персоне?
  4. Вы являетесь владельцем небольшой фирмы или собственного бизнеса, а кредит оформляете, как частное лицо. В этом случае банк много раз подумает, прежде чем одобрить заявку. Очень часто люди таким способом хотят получить деньги и потратить их на свое убыточное дело, когда компания испытывает финансовые трудности. Не будут банкиры доверять и вашим справкам, так что вероятнее всего, вам откажут, даже в том случае, если дела идут в гору, а вы – успешный бизнесмен;
  5. Цель кредитования – погашение другого кредита. Никто не захочет, чтобы задолженность была погашена раньше срока – на этом банк потеряет проценты. Не стоит указывать такую цель, даже если вы действительно хотите рассчитаться со старым долгом. Исключение – рефинансирование, здесь кредиты выдают гораздо охотней.
В общем, причины могут быть банальными и даже абсурдными, но итог один – средств вы не увидите. Внимательно подходите к оформлению заявки, соблюдайте все рекомендации, изучите список надежных банков на Банки Бел, и тогда удача обязательно вам улыбнется, а кредиторы одобрят кредит.

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