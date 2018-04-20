«Ахматова. История любви» / 27 мая 2018 Гомельский областной драматический театр

«Ахматова. История любви» / 27 мая 2018 Гомельский областной драматический театр

Чувственная поэзия А. Ахматовой уже больше века тревожит сердца людей, открывая бесконечный спектр душевных переживаний. Музыкально-пластическая новелла «Ахматова. История любви» — это синтез искусств, рассказывающий языком музыки, тела и слова не только о рождении истории любви двух гениев, но и рождении искусства XX века. Для творцов того времени человек был важен сам по себе, важны его мысли, его чувства, его отношение к Богу, к любви, к смерти.

Две легенды, рожденные на двух разных частях земли, сплоченных одной эпохой.
Новелла А. Ахматовой « О Модильяни», ее стихи, музыка С. Рахманинова, К. Дебюсси, Г. Форе, К.Сен-Санса, М. Равеля – это бесценное дыхание времени, которое с каждым днем все сильнее притягивает человечество своей красотой и глубиной.
В этот вечер на сцене Гомельского драматического театра для Вас будут выступать приглашенные артисты Национальго академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

  1. Лауреат Международных конкурсов
  2. Ирина Кучинская – сопрано
  3. Дипломант Международного конкурса
  4. Денис Янцевич – баритон
  5. Геннадий Кулинкович – артист балета
  6. Лауреат Международных конкурсов
  7. Татьяна Панасюк – фортепиано
  8. Полина Черневская — скрипка
  9. Дипломант Международного конкурса
  10. Дарья Потатурко – чтец, режиссер
  11. Хореография — Лауреат Международных конкурсов
  12. Евгения Николайчук (Театр танца «Альтана»)

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