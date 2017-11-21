Акция "Сдай макулатуру – спаси дерево"

Первичная организация ГУО «Средняя школа №2 г.Гомеля им.Г.М.Склезнёва» организует акцию по сбору макулатуры в школе «Сдай макулатуру – спаси дерево».
Дата проведения — 27 ноября 2017 года 12.00
Место проведения — ГУО «Средняя школа №2 г.Гомеля им.Г.М.Склезнёва» (Ул.Ильича, 53)
Целью акции является привлечение внимания детей, подростков и молодежи к проблемам ресурсосбережения, вовлечение их в процесс раздельного сбора отходов для дальнейшей их переработки.
К участию в акции допускается любой желающий. Обязательное условие сдачи макулатуры: наличие фамилии и класса сдающего.
Каждому участнику акции, будет вручен памятный приз от Новобелицкой РО ОО «БРСМ».
В завершении акции, будет подведен общий итог, по результатам которого, учащиеся, сдавшие большее количество макулатуры, будут награждены дипломом и подарком от Новобелицкой РО ОО «БРСМ».
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