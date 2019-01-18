Александра Саснович покидает Australian Open

Александра Саснович (31 WTA) завершает выступление на турнире Большого шлема в Мельбурне. На стадии 1/16 финала Александра проиграла российской теннисистке Анастасии Павлюченковой (44 WTA) со счетом 2:0 (6-0; 6-3).
Матч проходил на корте «Melbourne Arena» и длился 1 час и 2 минуты. Александра подала 4 подачи на вылет, Анастасия сделала 2 эйса. Следующая соперница в 1/8 финала американка Слоан Стивенс.
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