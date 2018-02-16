Анна Гуськова и Алла Цупер прошли в основной финал по фристайлу

В первом финале Анна Гуськова показала лучший прыжок и прошла во второй финал с первой позиции, вслед за ней китайская спортсменка Ксю Менгтао и на третьем месте легендарная белорусская спортсменка Алла Цупер.
Во втором финале Алла Цупер исполняла прыжок с коэффициентом сложности 3.750. Сильные порывы ветра долго не могли позволить Алле начать свое выступление. Филигранное исполнение прыжка и небольшие сложности при приземлении позволили набрать 84.00 балла, что гарантировало ей выход в третий финал (шестерка сильнейших). Вслед за Аллой свой прыжок совершала китайская фристайлистка показавшая второй результат в предыдущем финале, неудачное приземление и как итог 59.25 балла. Завершала второй финал Анна Гуськова которая показала отличный прыжок, за который получила 85.05 (четвёртый результат). Как итог в следующий финал прошли белорусские спортсменки Алла Цупер и Анна Гуськова.
Таким образом наши спортсменки продолжают сражаться за олимпийские медали.
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