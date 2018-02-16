Анна Гуськова Олимпийская чемпионка по фристайлу, Алла Цупер - четвертая

В Пхёнчхане (Южная Корея) продолжаются Зимние Олимпийские игры 2018 года. В дисциплине женская акробатика (фристайл) белорусские спортсмены принесли в копилку сборной первую золотую медаль.
В основном финале первой прыгала Мэдисон Ольсен, не справившись с прыжком американская спортсменка, по совместительству и дебютантка Олимпийских игр получила оценку 47.23 балла.
Вслед за Мэдисон Ольсен, прыжок совершила Алла Цупер, которая заявила наиболее сложный прыжок с коэффициентом 4.050. К сожалению, белорусская спортсменка не справилась с прыжком и как итог падение и оценка в 59,94 балла. Вторая белорусская надежда – Анна Гуськова заявила прыжок со сложностью 3.800 минимальные проблемы с приземлением позволили набрать итоговую оценку в 96,14 баллов. Лаура Пиль из Австралии 3.525 коэффициент сложности прыжка и болезненное падение на спину 55,34 балла. Что уже позволило Анне Гуськовой рассчитывать на медаль (как минимум бронзовую).
Джанг Ксин 3.525 коэффициент прыжка идеальное исполнение и приземление — 95,55 балла. Последнее выступление за китайской спортспенкой Конг Фа Юн падение и как итог третье место.
Анна Гуськова – золото, Джанг Ксин – серебро, Конг Фа Юн – третья.
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