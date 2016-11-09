Анонсы концертов Форума классической музыки в г.Гомеле 27 ноября – 1 декабря 2016г.

27 ноября / Колледж искусств им.Н.Ф.Соколовского / 18:30 /
РУССКАЯ КЛАССИКА. ЛУЧШЕЕ
Вас ждёт незабываемый концерт из самых лучших произведений русских композиторов. За один вечер симфонический оркестр исполнит блестящие «Итальянское каприччио», Увертюру «1812» и отрывки из гениальных балетов П.И. Чайковского. Для Вас прозвучат зажигательные «Половецкие пляски» А.П. Бородина и «Русские народные песни» А.К. Лядова, а также всемирно известные русские вокальные шедевры в исполнении Олега Дудко. За дирижёрским пультом Мурад Ассуил и Владимир Милютин.
28 ноября / ГЦК / 18:30 /
ТАНЕЦ СОЛНЦА И ОГНЯ
Духовой оркестр под руководством Валерия Кравца порадует зрителя лучшими еврейскими произведениями разных лет. Для Вас будут петь солисты городских оркестров Дмитрий Лозбенев, Елена Колосова, Алена Маринина, Григорий Терещенко. А также впервые в Гомеле выступит «Aquarelle Quartet» (Акварель Квартет) из Минска, в состав которого входят потрясающие музыканты: Сергей Тумаркин (гобой), Екатерина Пукст (скрипка), Анастасия Бурак (альт) и Александр Ковган (контрабас). Изюминкой вечера станет певица и искусствовед Ольга Гомонова (Израиль).
29 ноября / ГЦК / 18:30 /
ДА ПРОСТЯТ НАС КЛАССИКИ…
Симфонический оркестр и коллектив «Джазеология» (Минск) приготовили для Вас настоящий музыкальный подарок! Популярная классическая музыка западноевропейских композиторов, таких как В.А. Моцарт, Э. Григ, Л. ван Бетховен, Ф. Шопен и других будет звучать в джазовых аранжировках. Такого Вы ещё не слышали!
1 декабря / ГЦК / 18:30 /
ЛИБЕРТАНГО
Концерт на латиноамериканской ноте! Настоящее путешествие от классической американской музыки Л. Бернстайна и С.Барбера через блюзовые произведения Дж. Гершвина к зажигательным ритмам Латинской Америки… Что может быть лучше?! За дирижёрским пультом блистательный Херардо Эстрада (Венесуэла).
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