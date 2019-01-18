Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Australian Open 2019

Белорусская теннисистка, Арина Соболенко (11 WTA) не смогла пройти в 1/8 финала турнира Большого шлема Australian Open проиграв в двух сетах молодой американской теннисистке Аманде Анисимовой (87 WTA)
Матч проходил на корте Margaret Court Arena и продолжался 1 час и 6 минут. Счет матча 2:0 (6-3, 6-2) в пользу Аманды Анисимовой.
Аманда сделала 4 эйса (у Арины 3 подачи навылет), американская теннисистка допустила 1 двойную ошибку (Арина 4 двойных), Арина не смогла сделать ни одного брейка, в то время как молодая американка взяла 4 подачи белоруски.
Проигрыш Арины стал неожиданностью для всех, ведь именно Соболенко считалась одной из фавориток турнира Australian Open.
Таким образом, Арина завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде. Напоминаем, что Арина так же заявилась на парные выступление вместе с бельгийкой Ализе Мертенс. Матч против Кудерметовой и Сантамарии начался в 09:20 по белорусскому времени.
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