Арина Соболенко завершила выступление в одиночном разряде Australian Open 2019

Арина Соболенко проиграла Аманде Анисимовой на Australian Open

Белорусская теннисистка, Арина Соболенко (11 WTA) не смогла пройти в 1/8 финала турнира Большого шлема Australian Open проиграв в двух сетах молодой американской теннисистке Аманде Анисимовой (87 WTA)

Матч проходил на корте Margaret Court Arena и продолжался 1 час и 6 минут. Счет матча 2:0 (6-3, 6-2) в пользу Аманды Анисимовой.

Аманда сделала 4 эйса (у Арины 3 подачи навылет), американская теннисистка допустила 1 двойную ошибку (Арина 4 двойных), Арина не смогла сделать ни одного брейка, в то время как молодая американка взяла 4 подачи белоруски.

Аманда Анисимова на AUSTRALIAN OPEN 2019

Проигрыш Арины стал неожиданностью для всех, ведь именно Соболенко считалась одной из фавориток турнира Australian Open.

Таким образом, Арина завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде. Напоминаем, что Арина так же заявилась на парные выступление вместе с бельгийкой Ализе Мертенс. Матч против Кудерметовой и Сантамарии начался в 09:20 по белорусскому времени.

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com
* - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями