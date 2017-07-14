Банкротство Westinghouse грозит катаклизмами ядерной отрасли Евросоюза

Перевод материала с Reddit Nuclear
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Банкротство одного из мировых лидеров по производству ядерного топлива Westinghouse Electric Corporation (WEC) несет в себе серьезные опасности для европейской энергетики. Впервые об этом заговорили, когда суд отказал WEC перераспределить кредитную помощь на свои европейские филиалы, а некоторые акционеры корпорации выразили недовольство затратами на производство тепловыделяющих сборок (ТВС) в ущерб строительству крупных энергокомлексов в США. Позже конкретная информация о проблемах компании с производством ядерного топлива появилась в письме главы украинского НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского.
Перевод.
Уважаемый, Игорь Степанович!
Сообщаю Вам, что по последним данным США решили оказать компании «Westinghouse Electric» господдержку, условием которой являются стратегическая реструктуризация бизнеса, решение проблем в строительстве атомных реакторов и реорганизация производства. В течение ближайшего месяца «Westinghouse Electric» собирается разработать новый пятилетний бизнес-план. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами мы связались с представителями «Westinghouse Electric Sweden AB». Там нас в очередной раз заверили, что процедура банкротства компании не должна сказаться на функционировании дочерних предприятий в Европе и не приведет к их закрытию. Тем не менее, шведские партнеры прогнозируют значительное сокращение поставок деталей из США. В результате чего, предприятие в Весторосе на данный момент может гарантировать поставку в Украину лишь трех из шести запланированных на 2017 год партий ядерного топлива. В связи с этим ДП НАЭК «Энергоатом» предлагает сократить на 40% плановое задание по выработке электроэнергии на ЮАЭС и ЗАЭС на 2017 год. В таком режиме энергопредприятия смогут работать до подписания контрактов с иными поставщиками топлива либо до особого распоряжения от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Одновременно информирую Вас о том, что «Westinghouse Electric» приостанавливает на территории Украины программу повышения квалификации для специалистов ОП «Атомремонтсервис». На регулярных совместных учениях по инспекции топлива украинские сотрудники получали сертификаты международного образца, которые позволяли ОП «Атомремонтсервис» самостоятельно использовать изготовленный компанией «Westinghouse Electric» Стенд инспекции и ремонта топлива (СИРП) для исследования тепловыделяющих сборок. В связи с сохраняющимся дефицитом подготовленных сотрудников и прекращением сотрудничества с инструкторами «Westinghouse Electric», инспекция, проведенная в июне 2017 года ОП «Атомремонтсервис» на энергоблоке №5 Запорожской АЭС, станет последней в этом году. Возможности провести инспекции на других энергоблоках не представляется. Также откладывается на неопределенный срок доработка СИРП, которая необходима для обеспечения возможности контроля ТВС-А и проведения плановых инспекций на энергоблоках в период капитальных ремонтов. 26 мая 2017 года «Westinghouse Electric» отменила заключенный в марте этого года контракт с ВП «Атомкомплект» на поставку оборудования для очищения парогазовой среды. В электронной системе ProZorro будет заново проведен реверсивный аукцион по закупке фильтрованных аппаратов, газогенераторов, дистилляционных очистителей для Южно-Украинской АЭС. По моему мнению, приостановка инспекций топлива и срыв поставок оборудования заслуживает проведения специального заседания Совета национальной безопасности и обороны по вопросам обеспечения безопасности работы АЭС.
Сообщаю Вам, что ДП НАЭК «Энергоатом» ежедневно изучает информацию о процедуре банкротства «Westinghouse Electric». Наша компания готова к любым изменениями на рынке ядерного топлива и с пониманием относится к трудностям наших стратегических партнеров. При этом в «Westinghouse Electric Sweden AB» готовы пойти на пересмотр заключенного с ДП НАЭК «Энергоатом» контракта, что, по их мнению, поможет избежать экономических последствий при невыполнении обязательств по поставке и обслуживанию ядерного топлива.
Прошу дать ответ по поводу пересмотра контракта с «Westinghouse Electric Sweden AB», а также направить предложения по поводу режима работы атомных электростанций с учетом дефицита топлива и невозможности проведения дальнейших инспекций ТВС на энергоблоках.
Дочернее предприятие американо-японской корпорации в шведском Весторосе может остаться без деталей из США, что приведет к сокращению производства ТВС для украинских АЭС. Украинские енергетики используют топливо WEC на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС и энергоблоке №5 Запорожской АЭС. До конца 2017 года Украина планировала загрузить топливо еще на три энергоблока Запорожской АЭС. Теперь из-за срыва поставок топлива из Швеции НАЭК «Энергоатом» будет вынужден снизить мощность двух крупнейших АЭС Украины на 40%. При этом WEC прекращает обучение украинских специалистов по безопасности АЭС. Изменение режима работы украинских реакторов, невозможность проведения инспекции топлива, может привести к нештатным ситуациям на АЭС и будет способствовать выходу изношенных временем энергоблоков из строя. Стоит учитывать, что Южно-Украинская АЭС находится всего в 250 километрах от Румынии, и любое изменение радиационного фона на объекте представляет потенциальную опасность для ЕС.
С учетом сокращения производства WEC в шведском Весторосе и британском Спрингфилдсе с дефицитом ядерного топлива могут столкнуться европейские АЭС. Westinghouse обеспечивает топливом 25% европейских реакторов типа BWR — в Испании, Швеции, Швейцарии, а также реакторы типа PWR — в Бельгии и Словении. Крупнейшая французская энергогенерирующая компания Electric de France покупает более 20% топлива у Westinghouse. В Великобритании на рынке ядерного топлива для газоохлаждающих реакторов у WEC вообще нет конкурентов. Таким образом, проблемы с поставками топлива для ядерных реакторов вызовет проблемы в работе двух десятков энергоблоков на территории ЕС и Украины одновременно. Экономические последствия энергетического коллапса и аварийной остановки АЭС могут обойтись бюджету ЕС в миллиарды евро. Ввиду отсутствия каких-либо вразумительных пояснений со стороны представителей WEC, найти выход из сложившегося положения европейским энергетикам будет очень затруднительно.
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