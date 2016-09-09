Бег на каблуках в Гомеле 2016

17 сентября в рамках празднования «Дня города» в городе Гомель, на площадке около Гомельского Областного Драматического Театра состоится настоящий праздник красоты и спорта «Бег на каблуках», который уже давно обрел республиканский масштаб и стал ожидаемым ежегодным праздником красоты и спорта!
Традиционно организатор ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа». А туристическое агенство «Arena travel» выступит генеральным партнером мероприятия.
Уже совсем скоро все красавицы города Гомель получат возможность поучаствовать в соревнованиях за путевку в крупнейший горнолыжный курорт Украины-Буковель! Участницы которым совсем немного не хватило до заветной победы за второе и третье место получат Сертификат на создание образа от стилиста-визажиста Центра моды и Сертификат на съемку от фотографов Центра моды.
Акция «Бег на каблуках» объединит не только красивых девушек, но и известных артистов. На главной сцене у Драмтеатра выступят: популярная певица Анастасия Журавлева, танцевальный коллектив «ЯКошка», музыкальный коллектив «Vasabi Jazz Band» и конечно же Модели Центра моды с модным дефиле коллекциИ дизайнеров Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа», а так же показами коллекций одежды торговой марки «Бельё и Одежда» и «MARK FORMELLE».
«Бег на каблуках в Гомеле» — яркое событие этой осени!!!
Дополнительная информация по телефону (8 0232) 403939, (8 0232) 250096, (8029)1419820
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