Белорусские мусульмане поддержали братьев из Дагестана

На проходящей в эти дни сельхоз — ярмарке в Махачкале, посетители обратили внимание на несколько закрытых павильонов с надписью «Беларусь». Все остальные регионы, представленные на ярмарке ведут вполне бойкую торговлю, а гости из Белоруссии начинали торговать только после захода солнца.
Этот факт заставил людей, работающих рядом с местом проведения ярмарки поинтересоваться, в чем же все — таки дело. Оказалось, что представители из Белоруссии являются новообращенными мусульманами, решившими поддержать братский дагестанский народ. Всем известно, что Дагестан –республика где 96% населения составляют этнические мусульмане, а по мусульманскому календарю этот месяц является священным для мусульман, месяцем Рамадан. В этот месяц все мусульмане обязаны соблюдать пост (отказаться от еды и питья) от рассвета до заката.
Именно по этой причине жители Белоруссии и начинают торговлю с заходом солнца, дабы не совершить грех и не оскорбить чувства своих дагестанских братьев. Этот жест вызвал море положительных отзывов среди местного населения. И с заходом солнца у белорусских павильонов образуются длинные очереди мусульман, желающих приобрести продукты у своих братьев.
«Дагестанцы — очень добрый и отзывчивый народ. У нас в Белоруссии бытует не правильное представление о Дагестанцах и кавказцах в целом. Родственники, поначалу отговаривали нас от поездки. Но на деле все оказалось прямо противоположным. Каждый вечер нас приглашают к себе на ифтар (разговение) местные жители, и мы чувствуем искреннюю братскую любовь и заботу», — поделился руководитель белорусской группы Абдулла(Олег) Смирнов.
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