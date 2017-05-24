«Белорусский зеленый крест» объявляет конкурс рассказов для мультипликационных фильмов

В РАМКАХ ПРОЕКТА «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ»
Общественная организация «Белорусский зеленый крест»
ГАОУ ВО МИОО «Центр непрерывного художественного образования»
при информационной поддержке МТОО «Союз педагогов-художников»
ОБЪЯВЛЯЮТ
КОНКУРС РАССКАЗОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
Мультфильмы любят смотреть и дети и взрослые. Просмотр мультфильмов — интересное занятие и возможность познакомиться с чем-то новым, полезным и неожиданным. Они учат дружить и сочувствовать, помогать и защищать слабого, быть щедрыми и великодушными, наконец, они учат любить.
Хорошо смотрятся мультфильмы с ярким и динамичным сюжетом, с хорошо выраженной интригой и актуальными проблемами, затрагивающими разные сферы жизни.
Задача конкурса собрать базу хороших литературных произведений.
На конкурс принимаются литературные творческие работы, которые в дальнейшем могут стать основой для экранизаций.
ТЕМЫ:
«Свободная тема»
«Путешествие по родным околицам»
Почти забытое сегодня слово «околица» означает изгородь вокруг деревни или её края; вообще край деревни. Околица была важной границей, разделяющей мир человека и мир природы. Своё, близкое пространство, и пространство чужое, другое, неизвестное.
Каждая тема является особой номинацией. Жюри будет оценивать работы отдельно по каждой из них.
Номинацию, на которую подается конкурсная работа, следует обязательно указать при заполнении регистрационной формы.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ:
1) До 17 лет
2) Старше 17 лет
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1) Конкурсная работа должна быть небольшого объёма, с ограниченным числом действующих лиц. Повествование должно вестись от одного лица, это может быть рассказчик, герой или сам автор. Всё действие должно быть подчинено одной проблеме, связано с одним героем. Большую роль в работе должны играть детали, иногда достаточно одной детали, чтобы понять характер героя. Рассказ должен иметь меткое, запоминающееся название, в котором уже содержится часть ответа на поднятый вопрос.
2) Работа должна быть завершена в год проведения конкурса
3) Объем работы не должен превышать 4 страниц печатного текста (формат А4, гарнитура Times, кегль 12пт, межстрочный интервал – одинарный, поля по 2 см с каждой стороны)
4) Один автор может прислать на конкурс только одну работу
5) Языки конкурса: белорусский, русский, украинский
Работы предоставляются в формате PDF или DOC. Название файла включает ФИО автора и название произведения. Работа отправляется на конкурс по электронной почте. В заголовке письма указывается сокращенное название конкурса, ФИО автора и название произведения.
Для участия в конкурсе также следует заполнить электронную регистрационную форму.
СРОК ПОДАЧИ РАБОТ ДО 30 НОЯБРЯ 2017 г.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
В жюри конкурса войдут писатели, сценаристы, режиссеры-мультипликаторы и другие специалисты.
Жюри рассмотрит конкурсные работы в декабре 2017 и январе 2018 года и определит Лауреатов и Дипломантов конкурса в разных номинациях. Работы лауреатов конкурса будут презентованы во время работы международной конференции художников-педагогов в Минске и на открытии выставки «На своей земле», которое состоится в 2018 г., а также будут представлены в электронной библиотеке на официальном сайте конкурса «На своей земле» (www.children-art.org).
Организаторы оставляют за собой право использования присланных работ в целях популяризации и развития конкурса, в производстве некоммерческих мультипликационных фильмов, а также в методической деятельности без согласия автора.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
(+375 17) 327 79 54, (+375 17) 76 56 441
(+375 29) 627 79 23, (+375 29) 667 57 80
info@children-art.org www.children-art.org
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com * - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.