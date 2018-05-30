Безработным гомельчанам предложат трудоустройство в Минске и Гомеле

Безработным гомельчанам предложат трудоустройство в Минске и Гомеле

В ближайший четверг, 31 мая, в областном центре пройдёт очередная ярмарка вакансий.

Организатором поточного трудоустройства выступило управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, рабочие места предоставляют три белорусские компании «Минскметрострой», «Юнигрупп» и «Тимберлэнд».

Какие именно вакансии презентуют в Гомеле, не сообщается. Однако известно, что управление механизации «Минскметростроя» как раз сейчас ищет водителей и слесарей по ремонту автомобилей, монтажников, экскаваторщиков, токарей от 5 разряда. Трактористов и машинистов по продавливанию грунта готовы принять без опыта работы. Зарплаты высокие, гарантируется полный соцпакет.

О компаниях «Юнигрупп» и «Тимберлэнд» известно только то, что первая занимается производством металлоконструкций, а вторая материалами для производства мебели, начиная от плит и заканчивая фурнитурой. О квалификации и должностных обязанностях кадровики поговорят с глазу на глаз с безработными и всеми желающими трудиться под их знамёнами.

Собеседования на Пролетарской, 18, будут проходить с 10 до 12 часов.

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