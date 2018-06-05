БудьЗдоровГомель - социальный челендж от БРСМ

Гомельская городская организация ОО «БРСМ» не остается в стороне и запускает challenge #БудьЗдоровГомель, в котором может принять участие абсолютно каждый!
Сегодня многие увлекаются спортом, ходят в спортзалы, следят за здоровьем и физической красотой своего тела. Но мало кто задумывается о другой стороне этого вопроса — важности постоянно следить и измерять артериальное давление.
Немного статистики.
Здравоохранение обеспокоено данными и показателями прошлого года.
В результате проведенных в 2017 году исследований установлено, что около 45 % взрослого населения Республики Беларусь страдает артериальной гипертензией. При этом знают о наличии у них заболевания около 37 % мужчин и 58 % женщин, а должным образом контролируют свое артериальное давление лишь 5,7 % мужчин и 17,5 % женщин.
Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частыми причинами, приводящими к инвалидности и смертности населения.
Артериальная гипертензия, сопровождающаяся повышением артериального давления до 140/90 и выше может привести к развитию в любом возрасте опасных для жизни осложнений — инфаркта и инсульта, увеличивая риск преждевременной смерти.
Пусть каждый, кто читает эту информацию, сегодня уделит внимание своему состоянию здоровья и измерит показания своего артериального давления и своих близких.
Как это сделать?
Артериальное давление можно измерить с помощью специальных медицинских приборов (тонометр), которые можно найти в любой аптеке.
Если вдруг такого прибора под рукой не оказалось, можно скачать приложение на смартфон (которых для таких целей существует более 20) и, хоть и с небольшой существующей погрешностью, получать данные о своем артериальном давлении в любое время и без посторонних приборов.
И конечно же P.S.
В случае выявления повышенного уровня артериального давления необходимо незамедлительно обратиться к врачу-терапевту в поликлинику по месту жительства для проведения необходимого обследования и назначения лечения, а в случае ухудшения самочувствия — вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «103».
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