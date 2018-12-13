Центральной темой Дня руководителя в Советском районе стала борьба с коррупцией

Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности напомнили о последствиях использования служебного положения в личных целях.
Накануне совещание по той же тематике прошло в Гомельском горисполкоме. На этот раз тему обсудили в более широкой аудитории, в присутствии руководителей промышленных и строительных предприятий, директоров школ и детских садов, главных врачей больниц и заведующих поликлиниками. Должностные лица в каждой из этих сфер в уходящем году попали в поле зрения правоохранителей. По многим делам, а всего их 155, вынесены обвинительные приговоры, по другим ещё ведётся следствие.
Руководители получили исчерпывающую информацию о признаках коррупции при осуществлении госзакупок и предусмотренной законом ответственности. Перечисление конкретных статей административного и уголовного кодексов подкрепили списком фамилий гомельчан, обвинительные приговоры в отношении которых уже вступили в силу. Многих осуждённых слушатели знают лично и знакомы по работе. Глава администрации района Сергей Редюк призвал коллег не повторять чужих ошибок.
Также в ходе Дня руководителя обсудили подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Глава администрации также призвал директоров предприятий оперативно принимать меры по расчистке закреплённых улиц частного сектора в случае снегопадов, в выходные дни в том числе.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.