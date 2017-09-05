Что белорусы искали в интернете в августе

Яндекс изучил, какие темы сильнее всего «взлетели» в Беларуси в августе* – темы, которые белорусские пользователи особенно много искали в интернете. В конце августа белорусы активно готовились к старту учебного года – не сколько ученики, столько учителя, потому что было много запросов о материалах для подготовки педагогов. Также часто искали рецепты заготовок овощей на зиму, спрашивали о Яблочном Спасе и 500-летии белорусского книгопечатания.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в августе:
1. «Игра престолов», 7 серия 7 сезона
2. Материалы для педагогов (план учебного года, подготовка к классному часу 1 сентября и другое)
3. Рецепты консервации (помидоры на зиму, икра из кабачков, лечо из перца)
4. Премьера фильма «Бабушка легкого поведения»
5. Премьера фильма «Темная башня»
6. Вирус Коксаки в Турции
7. Яблочный Спас (дата, приметы и традиции)
8. День строителя в Беларуси
9. 500 лет белорусскому книгопечатанию
10. Успение Пресвятой Богородицы
Топ-5 персон, о которых белорусы спрашивали в августе:
1. Актриса Вера Глаголева (в связи со смертью)
2. Украинский экс-депутат Ирина Бережная (в связи с гибелью)
3. Телеведущий Андрей Малахов (после ухода с «Первого канала»)
4. Журналист и телеведущий Дмитрий Борисов (стал новым ведущим программы «Пусть говорят»)
5. Журналист и телеведущий Борис Корчевников (в связи с болезнью)
Топ-3 спортивных событий, которыми белорусы интересовались в августе:
1. Поединок Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора
2. Национальные футбольные чемпионаты (искали чемпионат Англии, Испании, Франции, Италии и Германии)
3. Континентальная хоккейная лига (искали турнирную таблицу, расписание матчей
*речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Беларуси вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов. Именно такие темы лучше всего отражают, чем пользователи интернета живут прямо сейчас, чем больше всего интересуются и о чем беспокоятся.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.