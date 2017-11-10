День Джерада Батлера: как отметить день рождения правильно

Красавец шотландского происхождения, талантливый актер Джерад Батлер добился всемирного признания далеко не сразу, но многие из его работ стали настоящей классикой хорошего голливудского кино. А потому его день рождения, 13 ноября, следует отметить именно у экрана.
Мужчина нарасхватО чем:
о том, как обольстительны бывают тренеры школьной сборной, особенно в глазах одиноких мам, которые изголодались по настоящей романтике. Бывшая спортивная звезда становится обычным детским тренером. Такая жизнь невыносима для профессионала, пока он не находит утешение в своей популярности. Каждая одинокая мамочка мечтает о встрече с ним, а потому герой окунается с головой в прелести новой жизни.
Кому смотреть:
всем, кому нравятся легкие, но совершенно не пошлые комедии с тонким юмором, красивыми мужчинами и подлинной романтикой. Картина «Мужчина нарасхват» доступна по ссылке https://www.ivi.ru/watch/96322
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Вертеп разбойниковО чем:
о дерзком ограблении, которое граничит с сумасшествием. В дело вступает преступник, который способен буквально на все. Ограбить федеральный банк, увести добычу из-под носа у лучших копов — это ему по плечу. Однако сможет ли он обойти сразу несколько преступных группировок и остаться не только при своих деньгах, но и живым? Батлер сыграет сильного и решительного, совсем неоднозначного героя, на которого обязательно стоит посмотреть.
Кому смотреть:
поклонникам качественных современных боевиков, в которых эффектные силовые приемы успешно сочетаются с расчетом и умом.
КориоланО чем:
о том, как честолюбивая мечта и жажда власти могут превратить защитника страны в безжалостного варвара и захватчика. Гай по праву претендует на высокий пост в Риме, ведь он положил на защиту этого вечного города не просто все силы, а буквально свою жизнь. И хотя толпа скандирует его имя, богатые и влиятельные не желают отдавать власть. А это значит, что впереди грядут кровавые битвы, жестокие нападения и война без правил.
Кому смотреть:
определенно понравится любителям исторических сюжетов, прекрасной графики, восхитительных декораций, характерных героев.
Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru
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