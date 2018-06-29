День Независимости 3 июля 2018 праздничная программа. Афиша мероприятий

Программа праздничных мероприятий в Гомеле, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 74-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
28 ИЮНЯ
Братская могила советских воинов (ул. Троллейбусная, 1)
09:00 Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов
Братская могила советских воинов (микрорайон Костюковка, ул. М. Ломоносова)
10:00 Митинг на Обелиске братской могилы советским воинам, возложение венков и цветов
Памятник девушкам-зенитчицам (ул. 8-я Иногородняя)
11:00 Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам
29 ИЮНЯ
Мемориал Народным ополченцам (ул. Баумана)
09:00 Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов
Курган Славы (проспект Речицкий)
09:00 Торжественный митинг. церемония возложения венков., цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы».
Гражданско-патриотическая акция «Беларусь — земля славы ратной»
Новобелицкое братское кладбище (ул. Ильича)
11:00 Торжественный митинг «Зямля наша незалежная»
Памятник комсомольцам Гомельщины на пересечении улиц Карповича и Жарковского
11:00 Молодёжная патриотическая акция «Белая Русь под белым крылом»
Аллея Героев (ул. Советская)
14:00 Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов
Гомельский областной общественно-культурный центр (ул. Ланге, 17)
15:00 Торжественное собрание и праздничный концерт
3 ИЮЛЯ
ул. Советская
10:00 Праздничное шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи г. Гомеля
Площадь Труда
10:20 Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков
Площадка возле Гомельского государственного медицинского университета (ул. Ланге, 5)
11:00-11:30 Музыкально-театрализованный концерт
11:40-12:30 Эклюзивный пробег «Вместе мы можем всё»
12:30-14:30 Праздничная концертная программа с участием молодежных коллективов дворцов культуры г. Гомеля
Местный проезд
10:00-15:00 Торговые ряды
Ул. Советская, 1 (двор «Полеспечать»)
10:00-23:00 Фестиваль уличной культуры «Проходной двор»
ул. Ланге — ул. Билецкого
11:00 Выставка-презентация учреждений культуры, среднего образования, организаций и предприятий города
Кинотеатр им. М.И. Калинина
10:00 Выставочные экспозиции;
11:00 Солдатская каша;
12:00 Демонстрация фильма.
НАБЕРЕЖНАЯ р. СОЖ
Лебяжий пруд
11:00-15:00 Праздничная концертная программа детских школ искусств г. Гомеля
От Лебяжьего пруда да Киевского спуска
11:00-15:00 «Детский городок» — интерактивная площадка учреждений образования
Киевский спуск
11:00-15:00 Панорама детского декоративно-прикладного и художественного творчества детских школ искусств и учреждений образования г. Гомеля
Площадка у «Лодочника»
11:00-15:00 Праздничная концертная программа коллективов Дворца культуры «Фестивальный»
От Киевского спуска до Билецкого спуска
11:00-15:00 Интерактивные выставочные зоны учреждений спорта
Билецкий спуск
11:00-15:00 Праздничная концертная программа коллективов Городского центра культуры
Площадь Восстания
11:00-15:30 «Свята вышыванкі» — праздничная концертная программа ГГО ОО «БРСМ»
10:00-20:00 Торговые ряды
18:00-20:00 Концертная программа
Сквер им. А. Громыко
11:00-15:00 Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов детских школ искусств г. Гомеля
11:00-18:00 Город мастеров
Стадион «Центральный»
15:30 Концерт Заслуженной артистки России Кристины Орбакайте
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадка около Ледового Дворца
Праздничные мероприятия «Прысвячаем табе, Беларусь»
12:00-23:00 Работа торговых объектов, аттракционов
14:00- 17:00 Конкурсная спортивно-развлекательная программа «Как прекрасен этот мир»
14:00-18:00 Караоке-программа «Лучшие песни о главном»
17:00-18:40 Концертная программа «Прысвячаю табе, Беларусь!» с участием творческих коллективов Гомельской областной филармонии и Городского центра культуры
18:40-20:55 Концертная программа от радио 107.4 ФМ и Первого городского телеканала: выступления финалистов проекта «Битва талантов», а также группы NUTEKI
20:55-22:55 концертная программа от Правда Радио: группы KAWA, SKYNET и ЛЕПРИКОНСЫ
22:55 Акция «Споём гимн вместе»
23:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
проспект Космонавтов, 70
10:00-23:00 Праздничная выездная торговля, мини-кафе, аттракционы
12:00-13:00 Историко-художественная реконструкция футбольного матча «Матч Победы» (на стадионе ОАО «Гомсельмаш»)
17:00-19:00 Выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования Железнодорожного района г. Гомеля;
Выставочный блок музеев боевой славы учреждений образования;
Выставочный материал «Реконструкция военных действий»;
Акция «Спокойствие. Надежность. Безопасность» Железнодорожного районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь;
Катание на лошадях, интерактивные зоны для детей и взрослых.
18:00-23:00 Праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий и организаций Железнодорожного района, выступление молодых исполнителей города «Под мирным небом Беларуси»
22:55 Акция «Споём гимн вместе!»
23:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Микрорайон Костюковка
10:00-23:00 Праздничная выездная торговля, мини-кафе, аттракционы
12:00-13:00 Историко-художественная реконструкция футбольного матча «Матч Победы» (на стадионе микрорайона Костюковка)
11:30-19:00 Интерактивные зоны для детей и взрослых Тематические выставки учреждений образования микрорайона
18:00-19:00 Детская развлекательная программа
19:00-22:55 Концертно-развлекательная программа «Квітней, мая Беларусь»
22:55 Акция «Споём гимн вместе!»
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Микрорайон «Любенский» (ул. И. Мележа)
15:00-23:00 Праздничные торговые ряды, работа аттракционов
16:00-23:00 Районное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь «Под мирным небом Беларуси»
17:00-21:00 «Вышиванка: истоки малой Родины» — выставки- презентации декоративно-прикладного творчества этнографических музеев. мастер-классы по лозоплетению. древесной скани, лепке из глины и др.;
«Беларусь самобытная» — выставка-продажа изделий ремесленников;
«Мой край — Беларусь» — интерактивная познавательная игра-путеводитель;
«Сделано в Беларуси» — молочно-масленый фест, мастер-классы, конкурсы, выставка продукции ОАО «Милкавита»;
«Беларусь спортивная»: работа спортивных площадок, фестиваль дворовых игр: спортландия «Радуга детства». Площадка для семейного отдыха. «Беларусь молодежная» — акция Советской РОО «БРСМ».
«Спокойствие. Надёжность. Безопасность» интерактивная площадка Советского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь: выставка спецсредств, спецтранспорта и систем охраны; презентация рекламной продукции. Выставка технических средств Гомельской областной организационной структуры ДОСААФ. Выставки школьных музеев военной славы.
17:00-23:00 «Са святам, Беларусь!» – праздничный концерт с участием коллективов самодеятельного любительского творчества предприятий, учреждений, организаций Советского района г. Гомеля
22:55 Акция «Споём гимн вместе!»
23:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
НОВОБЕЛИЦКИИ РАЙОН
Зона отдыха «Пруды»
13:00-23:00 Праздничные торговые ряды
16:00-23:00 Районный праздник “Квітней, зямля бацькоў маіх»
16:00-20:00 «Славим твоё имя, Беларусь» — работа комплекса аттракционов для детей, пункта проката спортивного инвентаря
17:00-19:00 Молодежный фэст «Спартыўная моладзь сучаснай Беларусі» (площадка с ярким изображением спортивных достижений района, игровые площадки, показательные выступления ГУ «физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Новобелицкого района г. Гомеля «Золотая рысь»)
18:00-19:00 Показательные выступления боксеров: «Спорт — образ жизни» (Спортивный клуб “Цезарь”)
16:00-20:00 Арт-пикник «Дарю тебе, Беларусь»
17:00-18:00 «Белорусский карнавал» (показ белорусских костюмов воспитанниками дошкольных учреждений образования)
16:00-20:00 Дизайн машин «Яркие краски» (AUDI 100&200CLUB GOMEL)
16:00-20:00 Выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля
16:00-20:00 Фестиваль-ярмарка «Город мастеров» — выставка- ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся
16:00-20:00 Работа театрализованных площадок национальной культуры «3 вытокаў Гомельшчыны маёй»
16:00-23:00 Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов Новобелицкого района «Спяваем разам пра свой край!»
22:55 Акция «Споём гимн вместе!»
23:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
* В программе возможны дополнения и изменения.
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