Гомельская областная библиотека приглашает
14 февраля 2017 года (вторник) 18.00-21.00
на
Культурно-развлекательную программу «День влюблённых в библиотеке»
В ПРОГРАММЕ
1-й этаж
«Чёрная роза Тифлиса» (история любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе)
(Музей редкой книги)
— Караоке «Все песни о любви»
— Мультимедийная викторина «Искусство, рождённое любовью»
(Арт-кафе)
Свидание «Под часами Купидона»
— Интерактивная игра «Азбука любви»
— Романтический киногороскоп
— Дерево желаний
— Признание в любви под часами
(Отдел литературы на иностранных языках).
19.00
Поэтический спектакль в 1 действии «60-е. Жить в рифму» в исполнении актёров театра Открытых (режиссёр – Ольга Черненко)
(Информационно-библиографический отдел)
2-й этаж
19.00
— JOY Световое шоу Фаершоу Fireshow Гомель
— Конкурсная программа для влюбленных
— Беспроигрышная лотерея
(Фойе читального зала)
Литературные инсталляции «Наедине с …»
(Читальный зал)
Литературная краеведческая игра «Укротители литературных загадок»
(Отдел краеведения)
Квест «Найди любоVное письмо»
(Отдел периодических изданий)
Тематическое мехенди
Сувенирная лавка
(2-й этаж, фойе)
Великие истории настоящей любви гениев литературы и искусства
(Отдел литературы по искусству)
3-й этаж
Дартс «Стрела Амура»
(3-й этаж, фойе)
18.00, 20.00
Спектакль «Мой Пушкин» в исполнении артистов народного любительского театра «Грачи» (режиссёр – Сергей Поздняк)
(Актовый зал)
Сладкий комплимент первым 50 гостям!
Цена билета – 6 бел. руб.
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