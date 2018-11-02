Депутат горсовета готов выслушать предложения избирателей

В ближайший понедельник член Гомельского горсовета депутатов Михаил Прус проведёт прямую телефонную линию по месту депутатской работы.
В городском органе Михаил Юльевич представляет интересы жителей Белорусского округа №24. Территориально это сам по себе огромный кусок города – почти весь Залинейный район со всеми проблемами частного сектора. Однако, по месту основной работы Прус отвечает ещё и за нормальное функционирование микрорайонов и их благоустройство. Таким образом, является главной «коммунальной» фигурой и для своих избирателей, и для жителей других округов.
На этом поприще депутат горсовета особенно заметен. Он активизировал работу комитетов общественного самоуправления, благодаря чему люди стали сами благоустраивать свою среду обитания. Жильцы сразу нескольких дворов делают это на партнёрских началах с коммунальными службами. Предметом рассмотрения на республиканском уровне стал опыт капитального ремонта жилых домов по квартальному принципу, реализованному в Советском районе.
В общем, с Михаилом Юльевичем есть о чём поговорить. Депутат часто проявляет инициативу сам, но больше любит слушать предложения и продвигать их в массы. А заодно и в те инстанции, где могут помочь людям, не сидящим сложа руки. «Прямая линия» будет работать 5 ноября с 17 до 18 часов. Телефон 75-70-61.
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