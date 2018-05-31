Депутаты региона изучают достижения местного самоуправления

Выездной семинар-практикум для помощников председателей районных Советов депутатов провели на территории КЖРЭУП «Советское».
В районы участники семинара увезут гомельский опыт взаимодействия исполнительной и представительной власти с членами комитетов общественного самоуправления. В Советском районе их семь — по числу РЭУ главного обслуживающего жилфонд предприятия. Недавно их составы были переизбраны, общественные формирования прошли перерегистрацию.
Спектр задач, стоящих перед общественниками, широк. Главная из них — организация жильцов домов для совместного созидательного труда. Здесь и проведение субботников, и пропаганда здорового образа жизни, и воспитание патриотических чувств. Но начинают все, как правило, с благо-устройства своих спальных кварталов и ремонта подъездов.
Как рассказал директор КЖРЭУП «Советское» Михаил Прус, от теории к практике общественники перешли в 2015 году. Жители проспекта Октября пришли к руководству РЭУ-2 не с требованиями, а с предложениями совместной работы. Её план наметили на планёрных совещаниях, куда активистов стали приглашать на регулярной основе, а реализовали намеченное совместно. В результате КТОС «Октябрьский» в 2016 году стал победителем городского конкурса среди комитетов местного самоуправления и занял второе место в области.
Директор КЖРЭУП «Советское» Михаил Прус.
Опыт стали распространять. Самой заметной инициативой прошлого года стало комплексное благоустройство двора на улице Давыдовской, о котором неоднократно рассказывал наш еженедельник. Заметили прогресс и на республиканском уровне. Люди смогли объединиться в стремлении создания игровой и спортивных зон сами, привлекли спонсоров и депутатов горсовета. В результате всего за несколько месяцев двор изменился до неузнаваемости, сейчас в нём проводят районные детские праздники.
КТОС «Солнечный» закономерно победил в областном конкурсе среди аналогичных объединений, получил денежную премию и уже придумал, на что её потратить — в углу двора удалось найти ещё не занятое пространство для монтажа современного игрового комплекса и площадки воркаута.
Получив пример, люди стали задумываться о благоустройстве и своих дворов. За каждой инициативной группой закрепили депутатов. На подходе к реализации идей ещё четыре площадки в Советском районе.
— Это совсем немного, ведь в районе проживают около 180 тысяч человек, — соглаcился депутат горсовета Михаил Прус. — Однако несколько лет назад не было и этого. Благодаря инициативе первопроходцев мы наработали опыт поддержки и организации людей и будем его пропагандировать.
Участники семинара смогли наглядно ознакомиться с результатами труда общественных активистов и пообщаться с ними. Они побывали во дворе на Волгоградской улице, где жильцы сдавали деньги на ремонт проезда, обошли двор, управление которым взяла на себя Ирина Пискун (на главном фото). Вопросы задавали ожидаемые: кто и по сколько сдаёт денег, как провести собрание, как заинтересовать «возрастные» дома, где живут преимущественно пенсионеры, и каково участие в благоустройстве обслуживающей организации? Ответы гости получили от людей, непосредственно контактирующих со своими соседями.
Чуть ли не каждый шаг помощники председателей райсоветов фиксировали на смартфоны. Работники аппарата представительной власти признались, что в их райцентрах участие населения в вопросах благоустройства так далеко не заходит. Гомельский опыт вызвал интерес и будет презентован депутатам, которым предстоит вынести идею на суд своих избирателей.
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