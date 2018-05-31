Депутаты региона изучают достижения местного самоуправления

Депутаты региона изучают достижения местного самоуправления

Выездной семинар-практикум для помощников пред­седателей районных Советов депутатов провели на терри­тории КЖРЭУП «Советское».

В районы участники семина­ра увезут гомельский опыт вза­имодействия исполнительной и представительной власти с членами комитетов обществен­ного самоуправления. В Совет­ском районе их семь — по чис­лу РЭУ главного обслуживаю­щего жилфонд предприятия. Недавно их составы были пере­избраны, общественные фор­мирования прошли перереги­страцию.

Спектр задач, стоящих перед общественниками, широк. Главная из них — организация жильцов домов для совместно­го созидательного труда. Здесь и проведение субботников, и пропаганда здорового образа жизни, и воспитание патрио­тических чувств. Но начина­ют все, как правило, с благо-устройства своих спальных кварталов и ремонта подъездов.

Как рассказал директор КЖРЭУП «Советское» Миха­ил Прус, от теории к практи­ке общественники перешли в 2015 году. Жители проспек­та Октября пришли к руковод­ству РЭУ-2 не с требованиями, а с предложениями совместной работы. Её план наметили на планёрных совещаниях, куда активистов стали приглашать на регулярной основе, а реали­зовали намеченное совместно. В результате КТОС «Октябрь­ский» в 2016 году стал победи­телем городского конкурса сре­ди комитетов местного самоуправления и занял второе место в области.

Директор КЖРЭУП «Советское» Миха­ил Прус.

Опыт стали распространять. Самой заметной инициативой прошлого года стало комплекс­ное благоустройство двора на улице Давыдовской, о кото­ром неоднократно рассказы­вал наш еженедельник. Замети­ли прогресс и на республикан­ском уровне. Люди смогли объ­единиться в стремлении созда­ния игровой и спортивных зон сами, привлекли спонсоров и депутатов горсовета. В резуль­тате всего за несколько месяцев двор изменился до неузнавае­мости, сейчас в нём проводят районные детские праздники.

КТОС «Солнечный» зако­номерно победил в областном конкурсе среди аналогичных объединений, получил денеж­ную премию и уже приду­мал, на что её потратить — в углу двора удалось найти ещё не занятое пространство для монтажа современного игро­вого комплекса и площадки воркаута.

Получив пример, люди стали задумываться о благоустройстве и своих дворов. За каждой инициативной группой закрепили депутатов. На под­ходе к реализации идей ещё четыре площадки в Советском районе.

— Это совсем немного, ведь в районе проживают около 180 тысяч человек, — соглаcился депутат горсове­та Михаил Прус. — Однако несколько лет назад не было и этого. Благодаря инициативе первопроходцев мы наработа­ли опыт поддержки и органи­зации людей и будем его про­пагандировать.

Участники семинара смог­ли наглядно ознакомиться с результатами труда обществен­ных активистов и пообщаться с ними. Они побывали во дво­ре на Волгоградской улице, где жильцы сдавали деньги на ремонт проезда, обошли двор, управление которым взяла на себя Ирина Пискун (на главном фото). Вопросы задавали ожидаемые: кто и по сколько сдаёт денег, как про­вести собрание, как заинте­ресовать «возрастные» дома, где живут преимущественно пенсионеры, и каково участие в благоустройстве обслужи­вающей организации? Отве­ты гости получили от людей, непосредственно контактиру­ющих со своими соседями.

Чуть ли не каждый шаг помощники председателей райсоветов фиксировали на смартфоны. Работники аппа­рата представительной вла­сти признались, что в их рай­центрах участие населения в вопросах благоустройства так далеко не заходит. Гомельский опыт вызвал интерес и будет презентован депутатам, кото­рым предстоит вынести идею на суд своих избирателей.

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