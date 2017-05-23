Екатерина Кондратьева: «Мир не надо спасать, Мир – это и есть красота!»

«Мои творческие способности, коммуникабельность, оригинальность, находчивость, креативность, чувство гармонии, вкуса и стиля сделали своё дело». Именно эти качества помогли Екатерине стать «Вице-Мисс Тонус+ 2017».
Это и неудивительно – много творчества прослеживалось в творческом номере девушки на выпускном вечере в клубе «Немо». Она на четырёх холстах бумаги краской по очереди начала рисовать, очертания чего именно, нам не сразу было понятно. Очень любопытно было наблюдать за Екатериной. Спустя пару минут, совместив все холсты, стало видно, что на рисунке изображена девушка-спортсменка с гантелей в руке – вылитая наша участница.
Также Катя проявила свои творческие способности и на кулинарном этапе конкурса, готовя блюда здорового питания по специальной технологии от 'OlimpFood'. Девушка не полностью соблюдала технологию приготовления, зато привнесла в свои блюда изюминку. Тем самым заставила жюри очень долго и упорно размышлять, насколько баллов оценить блюда девушки. А вот находчивость помогла Екатерине и её команде стать победительницей в интеллектуальном этапе конкурса, который был подготовлен командой квест-проекта «Выйти из комнаты».
Чем для девушки запомнился конкурс, какие эмоции она испытала на выпускном вечере, что самое первое подумала о девочках-участницах – ответы на эти вопросы и не только читайте ниже в интервью с «Вице-Мисс Тонус+ 2017» Екатериной Кондратьевой.
– Катя, как ты приняла решение участвовать в конкурсе красоты и спорта «Мисс Тонус+ 2017» ?
– В фитнес-центре «Тонус плюс» я тренируюсь уже около года и за это время моё тело приобрело спортивный вид. По совету своего тренера – Алеси Дрозд – я решила принять участие в конкурсе. Сама я не решилась бы подать заявку.
– Поделись своими яркими эмоциями, которые у тебя останутся после проекта ?
– «Мисс Тонус+ 2017» запомнился мне интересными конкурсами, позитивными эмоциями, яркими впечатлениями, улыбками, смехом, танцами, уроками дефиле, тренировками, щедрыми спонсорами и подарками, талантами, хорошей организацией, весёлыми зрителями – ВСЕМ!!! Самое яркое воспоминание – это финал! Я не ожидала, что меня так высоко оценят. Поэтому, когда произнесли, что «Вице-Мисс Тонус+ 2017» становится… Номер 5» – я завизжала от счастья)
– Оказался ли какой-то этап конкурса сложным для тебя ?
– Все этапы конкурса давались мне легко, я старалась не думать о том, какие у меня будут результаты. Я просто получала удовольствие и заряжалась позитивом. А вот самым зрелищным, конечно же, был финал, ведь именно на финале девочки показали себя во всей красе.
– А что самое первое ты подумала о девочках-участницах ?
– Впервые, посетив тренировку, я подумала: «Какие все красотки, у каждой из них есть своя изюминка! Круто, что следующие 1,5 месяца мы проведём вместе!» Первое впечатление не оказалось обманчивым – мы очень сдружились и в скором времени собираемся встретиться, чтобы ещё раз насладиться общением друг с другом. Я очень рада, что познакомилась с такими интересными девушками!
– А кто поддерживал тебя во время конкурса ?
– Во время конкурса меня поддерживали все, кто мне дорог. Если я в чём-то сомневалась, они придавали мне уверенности в себе.
– Катя, без чего ты не можешь представить свою жизнь ?
– Я не могу представить свою жизнь без ярких впечатлений и саморазвития. Если я не развиваюсь, мне становится скучно жить, поэтому я постоянно задействую себя в различных мероприятиях, будь то учебная или общественная деятельность.
– Один из подарков, которые тебе подарили – это путёвка в Питер. Была ли ты в этом городе или это будет впервые?
– Все призы были крутыми, но самый крутой из всех крутых – это ПОЕЗДКА В ПИТЕР! Я давно и очень сильно мечтала съездить в северную столицу России. Как будущий архитектор, я обязательно посещу все выдающиеся памятники архитектуры, побываю в Эрмитаже – самом значительном художественном и культурно-историческом музее России и мира: буду просвещаться. Вместе с «Тонус плюс» мечты сбываются!
– Пришлось ли тебе в себе что-то изменить ради конкурса?
– Я начала менять себя ещё до начала конкурса, а он стал стимулом не забросить начатое.
– В какой ты сейчас форме и соблюдаешь ли диету ?
– Мой рост 170 см, вес 63 кг. Мне предстоит много работы над собой и я готова меняться в лучшую сторону. Диету я соблюдаю не только сейчас, но ещё и до начала конкурса. Мне это нравится, особенно, когда видишь результат.
– Как ты считаешь, это конкурс красоты, в первую очередь, или каких-то других талантов?
– Изначально я думала, что это спортивный конкурс. Но, как оказалось, этот конкурс нацелен на раскрытие всех способностей, которыми должна обладать каждая девушка. И я считаю, что это здорово!
– Катя, и всё-таки, скажи… Красота может спасти мир ?
– Мир не надо спасать, Мир – это и есть красота!
АВТОР:
Светлана КОВАЛЁВА
ФОТО:
Наталия КЛИМОВИЧ, Евгений ФЕРБЕЙ
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