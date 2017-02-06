Ежегодная акция «Love-мобиль» от Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа»

13 и 14 февраля будет проходить ежегодная акция ко Дню всех Влюбленных.
В течение двух дней модели Центра моды и красоты «Хрустальная Нимфа» в тематических костюмах «ангелов» при поддержке «Первого городского телеканала» и радио 107.4 FM поздравят жителей города Гомеля с волшебным праздником всех влюблённых. На украшенном микроавтобусе «Love-мобиль» модели совместно со съемочной группой «Первого городского телеканала» и радио 107.4 FM будут ездить на протяжении двух дней, и искать влюбленные пары на улицах города и общественных местах.
На протяжении всего маршрута девушки будут поздравлять влюблённых, брать у них интервью, вручать сувениры от организаторов и партнёров акции – подарочные сертификаты от сети ресторанов «Burger Master». От магазина чистоты и красоты «Косметичка» – подарки с косметикой для всех участников акции. А самой интересной паре, которая покорит сердца организаторов своей невероятной историей любви, будет предоставлен главный подарок – романтический ужин в ресторане «Бефана», а также от Спа-салона «Клеопатра» сертификат – «Спа-уход для двоих».
Участвуйте в акции «Love-мобиль» от Центра моды и красоты «Хрустальная нимфа» и получайте удовольствие в день Святого Валентина.
Генеральные информационные партнеры акции: «Первый городской телеканал» и «Радио 107.4 FM».
Информационные партнеры мероприятия: «Телерадиокомпания «Гомель», «Гомельские ведомости», «Гомельская правда».
Дополнительная информация по телефону (8 0232) 403939, (8029)1419820
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