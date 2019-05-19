Финал Евровидение-2019: кто победил, результаты выступлений

В Тель-Авиве закончился конкурс Евровидение-2019. Этот конкурс точно запомнится людям надолго, благодаря не только песням и номерам, а еще и по скандалам и звездным гостям.
Самые яркие выступления
Под пятым номером выступил конкурсант из России – Сергей Лазарев, исполнивший балладу Scream (Крик) о детских страхах и переживаниях. Чистый голос в сочетании с номером, включающий в себя 8 стенок, на которых время от времени появлялось то отражение, то изображение Сергея, понравился зрителям. Российского исполнителя ярко встречали и провожали со сцены.
Номер 11 – на сцене киприотка грузинского происхождения Tamta, исполнившая песню Replay (Перемотка). Исполнительница выделялась тем, что была одета в одежду из латекса. Ее 4 танцора, впоследствии, стянули с нее пиджак, и зажгли зал заводными танцами под необычную аранжировку.
Следующими выступали Нидерланды – Duncan Laurence и песня Arcade (Аркада). Песня о расставании, номер которой получился минималистичным. Это и понравилось зрителям: светящийся шар, снисходящий к сидящему за пианино Дункану, а также момент, когда исполнитель отклонился назад, а яркие лучи света мягко огибали его тело.
Номер 15 – группа KEiiNO из Норвегии, исполнившие песню Spirit in the Sky (Дух в небе). Сочетание разных голосов – сладких у парня и девушки, а также низкого, исполняющий народные мотивы саамов, слышалось и выглядело крайне выигрышно.
Под номером 17 выступила эпатажная группа Hatari из Исландии. Песня называлась Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует). Песня повествовала об антиутопическом будущем Европы, если во власти останутся те же люди, что и сейчас. Номер был соответственный. Огромная ловушка, безбашенное количество пиротехники и контраст крика с нежным пением сделали свое дело.
Под номером 25 выступила австралийка Kate-Miller Heidke, исполнившая оперу Zero Gravity (Нулевая гравитация). И действительно, весь номер певица раскачивалась на шесте на фоне космоса. Появлялось впечатление, что она действительно летала над сценой.
В интервал-акте выступила Мадонна в коллаборации с репером Quavo. Для ее выступления была сооружена массивная лестница, высотой около 5 метров. На ней поп-дива исполнила песни Like a Prayer и новый хит Future. В выступлении присутствовал церковный хор, необычные костюмы и… флаги Израиля и Палестины, нашитые на одежде танцоров. В конце выступления, Madonna и Quavo поднялись на верхушку лестницы и упали за нее спиной вниз.
Голосование жюри
Голосование жюри проходило крайне непредсказуемо. Сперва лидировали две страны – Италия и Россия. Первая в самом начале получила 12 баллов три раза подряд. А вот Россия получила 12 только от Азербайджана. Вскоре статистика начала меняться. К половине проголосовавших стран, на первое место неожиданно для даже фанатов конкурса вышла Северная Македония, следом за которой шла Швеция и Азербайджан.
Интересная ситуация вышла с жюри Беларуси. За день до финала они разгласили, как Беларусь проголосовала в полуфинале, за что их голосование в финале было аннулировано, и баллы достались оутсайдерам.
Ближе к концу голосования жюри, разгорелась борьба между 4-мя фаворитами: Швецией, Северной Македонией, Нидерландами и Италией. В итоге, Швеция выиграла голосование жюри с 239 баллами. Между тем, Россия опустилась на 9 место (125 баллов), а Беларусь – на 22-е (18 баллов).
Голосование зрителей
Голосование зрителей оказалось еще интересней. Много кого зрители не оценили так, как жюри:
Беларусь получила 13 баллов от зрителей, в итоге оказавшись на предпоследнем месте, после Великобритании. Германия не получила ни одного балла, но, благодаря жюри, стала не последней, а 24-й. Фаворитов жюри: Чехию (7 место), Македонию (2-е) и Швецию (1-е) зрители также не оценили и дали им 24, 12 и 9 места соответственно.
Есть и те, кого зрители выручили:
Сан-Марино оказалось в 10-ке лидеров по зрителям, благодаря чему это микрогосударство в итоге оказалось на 20 месте, что является их лучшим результатом. Норвежская группа KEiiNO оказалась на 15 месте по голосованию жюри. Когда черед дошел до телеголосования, Норвегия стала первой, но в общем зачете – лишь пятой.
Интересная ситуация сложилась с Исландией. Когда было объявлено, что страна получает 186 баллов, участники группы провели тихий протест, показав флаги Палестины, зная, что ничего с ними сделать уже не смогут, все оценки уже получены. Единственное, что произошло – освистывание из зала. В итоге – 10 место и бурное обсуждение в интернете.
Россия же, получила 244 балла от зрителей, оказавшись на третьей строчке, с итоговым результатом 369 баллов. На втором месте Италия – 465 баллов, на первом – Нидерланды – 492.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.