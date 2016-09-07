Фотопроект «Книжные люди» в областной библиотеке

Фотовыставка «Книжные люди» будет открыта в Гомельской областной библиотеке 12 сентября в 15-00 накануне профессионального праздника Дня библиотек Республики Беларусь (15 сентября). Часть экспозиции была уже представлена широкой публике на Дне белорусской письменности в Рогачёве 4 сентября.
По замыслу создателей фотопроект «Книжные люди» имеет передвижной характер, он будет экспонироваться в библиотеках Республики Беларусь.
Фотопроект задуман и осуществлён коллективом Гомельской областной универсальной библиотеки как творческая форма продвижения чтения и популяризации литературы.
Использовав исторические костюмы и их стилизованные элементы, сотрудники библиотеки создали уникальную фотогалерею портретов. В каждом образе воплощено не только стремление соответствовать характеру персонажа, литературного героя, исторического лица, но и – что особенно важно – осмысление наследия мировой, отечественной, а также современной литературы.
Откликнулись на эту идею и мастерски воплотили литературно-художественный проект замечательные фотографы Светлана Лазаренко и Андрей Моисейков, мастерство которых оттачивалось в Московском НОУ «Академия фото» по курсу портретной и студийной фотосъёмки. Они участники и победители многочисленных профессиональных фотоконкурсов областного, республиканского и международного уровней, в том числе: «Мир глазами женщин», «Мы родам з Беларуси», «Жемчужина Полесья», «Я ганаруся, што я з Беларусі», «Книга в семейном кругу» и др.
Фотосъёмка проводилась в основном в рекреациях областной библиотеки с использованием студийного оборудования, источников постоянного и импульсного света, световой кисти и других технических приёмов.
Достигнутая в каждом портрете художественная выразительность побуждает к пониманию, что значит книга в жизни человека: она обогащает его внутренний мир, создаёт внешнюю привлекательность личности.
Фотопортреты обрели особую выразительность благодаря тому, что они выполнены на холсте в арт-студии Дмитрия Казбеева «Картина Мечты», расположенной пр. Октября, 67 (магазин «Стрела»).
Справки по телефонам: 77-74-33, 77-36-51
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.