Где в Гомеле отметить Новый Год 2019?

Все ближе и ближе новогодние праздники, и появляется вполне серьезный вопрос, где же в Гомеле можно весело и приятно встретить Новый 2019 год — давайте сегодня разберемся в данном вопросе.
Прежде всего, необходимо определиться с тем, какой вид отдыха Вам по душе: можно отметить Новый год в домашней обстановке, кто-то же предпочитает ночные клубы и рестораны, а кому-то по душе активный образ празднования.
Аренда жилья
Среди гомельских студентов и школьников очень популярен такой вид празднования, как съем квартиры, либо загородного дома. Как правило, компания собирает деньги и кто-то снимает квартиру для празднования. В новогоднюю ночь снять трехкомнатную квартиру можно будет снять примерно за 240-300 рублей за двое суток (с 31 на 1 и с 1 на 2 января).
Загородный дом обойдется в 400-600 рублей, стоимость зависит от удаленности от города и дополнительных удобств.
Ночные клубы
Львиная доля гомельчан предпочитают встретить Новый год в ночных клубах и на это есть свои причины. Большое количество людей, громкая музыка и танцпол. Встретить бой курантом предлагают практически все ночные заведения, давай разберемся, какие предложения самые лучшие.
- Немо вход в новогоднюю ночь составит 50 рублей на танцпол, для того чтобы забронировать столик с человека депозит в 100 рублей.
- Чисто пивной ресторанчик депозит на человека 150 рублей.
- Келлис депозит на человека 100 рублей.
- New Time вход в новогоднюю ночь 30 рублей, при бронировании столика депозит на человека 120 рублей.
Как мы видим, большинство ночных клубов ведут примерно одинаковую ценовую политику, депозит в новогоднюю ночь примерно 100-150 рублей с человека. На этот депозит необходимо как минимум заказать себе еды и еще чего-нибудь :)
Встреча Нового года — это что-то волшебное и сакральное в любом случае желаем Вам прекрасно встретить этот 2019 год и быть счастливыми :)
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