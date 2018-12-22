Где в Гомеле отметить Новый Год 2019?

Где в Гомеле встретить Новый Год 2019?

Все ближе и ближе новогодние праздники, и появляется вполне серьезный вопрос, где же в Гомеле можно весело и приятно встретить Новый 2019 год — давайте сегодня разберемся в данном вопросе.

Прежде всего, необходимо определиться с тем, какой вид отдыха Вам по душе: можно отметить Новый год в домашней обстановке, кто-то же предпочитает ночные клубы и рестораны, а кому-то по душе активный образ празднования.

Аренда жилья


Аренда квартиры на новый год в Гомеле

Среди гомельских студентов и школьников очень популярен такой вид празднования, как съем квартиры, либо загородного дома. Как правило, компания собирает деньги и кто-то снимает квартиру для празднования. В новогоднюю ночь снять трехкомнатную квартиру можно будет снять примерно за 240-300 рублей за двое суток (с 31 на 1 и с 1 на 2 января).

Загородный дом обойдется в 400-600 рублей, стоимость зависит от удаленности от города и дополнительных удобств.

Ночные клубы


Отметить Новый 2019 год в клубе Немо (Гомель)

Львиная доля гомельчан предпочитают встретить Новый год в ночных клубах и на это есть свои причины. Большое количество людей, громкая музыка и танцпол. Встретить бой курантом предлагают практически все ночные заведения, давай разберемся, какие предложения самые лучшие.

  • Немо вход в новогоднюю ночь составит 50 рублей на танцпол, для того чтобы забронировать столик с человека депозит в 100 рублей.
  • Чисто пивной ресторанчик депозит на человека 150 рублей.
  • Келлис депозит на человека 100 рублей.
  • New Time вход в новогоднюю ночь 30 рублей, при бронировании столика депозит на человека 120 рублей.

Как мы видим, большинство ночных клубов ведут примерно одинаковую ценовую политику, депозит в новогоднюю ночь примерно 100-150 рублей с человека. На этот депозит необходимо как минимум заказать себе еды и еще чего-нибудь :)

Встреча Нового года — это что-то волшебное и сакральное в любом случае желаем Вам прекрасно встретить этот 2019 год и быть счастливыми :)
  • 22 декабря 2018, 11:17
  • admin

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Использование материалов сайта livegomel.com разрешается при условии установки ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на livegomel.com
* - администрация сайта не несет ответственности за публикацию новостей, добавленных пользователями