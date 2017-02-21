Гомельская областная библиотека приглашает на презентацию проекта "ТриАРТ"

28 февраля в 17.00 в арт-кафе Гомельской областной библиотеки состоится открытие необычного проекта «ТриАРТ», на котором будут представлены 15 фоторабот сотрудницы библиотеки Марины Васильевой и ассоциативные стихи, написанные к ним молодой поэтессой Мариной Башуровой и ученым секретарем библиотеки, литератором, членом Союза писателей Беларуси Юрием Максименко.
Для Марины Васильевой и Юрия Максименко это уже не первый опыт воплощения подобных проектов – в ноябре 2013 года в Гомельской областной библиотеке ими был реализован совместный проект «Невыразимое подвластно выражению!», который в начале 2014 года представлялся в Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева.
Информация об участниках проекта:
Марина Васильева закончила филологический факультет университета им. Ф. Скорины. Сотрудница отдела литературы на иностранных языках Гомельской областной библиотеки.
Интерес к фото у Марины появился с приобретением первого фотоаппарата. Именно с этого момента появляются первые фотографии на страницах газеты «Мир животных». Так же печаталась в газете «Звязда». Дружба теперь уже с журналом «Мир животных» возобновляется в 2011 году. За 2012 год у Марины 12 публикаций в журналах «Мир животных» и «Эколог и Я», среди которых как фото зарисовки так и статьи, печаталась в журнале «Юный натуралист».
• Дипломант областного этапа республиканского фотоконкурса «Это твоя земля» в номинации «Красота родной природы» в категории «Любители» (2012), номинации «Экология и человек» (2013);
• является дипломантом городского фотоконкурса «Животный мир парка» (г. Гомель, 2012);
• дипломант городского конкурса черно-белой фотографии имени Н. И. Костылева (г. Лысьва, номинация «Пейзаж» (2012), номинация «Натюрморт» (2014), номинация «Портрет» (2015);
• награждена дипломом участника международного художественного проекта «Весенняя КотоВасия» (г. Москва, 2012);
• диплом победителя фотоконкурса «Экогражданин» в номинации «От созерцания к любви» (пейзаж) (Гомель, 2012);
• номинация «Фотошутка -2012» (журнал «Мир Животных», Гомель);
• дипломант фотоконкурса «Зоопапарацци» (Москва, 2014);
• дипломант международного литературного конкурса «Журнальный вариант» в номинации «Фото в журнал» (Крым, Гомель, 2014).
В марте 2013 года была представлена первая персональная фотовыставка «Остановить мгновение».
В своих фотоработах автор отдает предпочтение городским и сельским пейзажам, многообразию живого мира. Конкретной жанровой приверженности нет, хотя излюбленным жанром съемок является макро-съемка.
Марина БАШУРОВА работала корреспондентом-обозревателем в газете «Гомельские ведомости», преподавала экономику на кафедре «Экономика агропромышленного комплекса» в УО «Белорусский торгово-экономический университет», в Гомельской областной библиотеке.
М.Башурова – автор сборников «В каплях акварели» (2012), «Немое кино» (2015), соавтор республиканских литературных сборников («Мы – маладыя», Минск, 2011 под редакцией М.З.Башлакова)
В журнале «Мир животных» и в международном журнале «Метаморфозы» автор публикаций и периодически корректор.
Печаталась во многих республиканских газетах («Гомельские ведомости», «Маяк», «Звезда» и др.) и журналах.
Постоянный автор международного литературно-художественного журнала «Метаморфозы»,
публиковалась в литературно-художественном журналах «Крым», «Славянские колокола», «Междуречье», «Литературная Гомельщина», «Страна Озарение» (Россия), а также в украинских газетах «Галiчiна» и «Рiдна земля», где начинала свой путь журналиста.
Награды, премии, почетные звания М.Башуровой:
дипломант республиканских и международных литературных конкурсов
-диплом в номинации «Поэзия о любви на русском языке» в Международном литературном поэтическом конкурсе «Дебют» (Симферополь, 2014), по решению профессионального жюри во главе с председателем жюри, директором издательства «Доля», Басыровым Валерием Магафуровичем, академиком Крымской литературной академии.
-диплом за участие в Международном литературном конкурсе «Живое Слово – Живой
Природе» от председателя ОО «Союза писателей Беларуси» Н.И.Чергинца (2013),
-грамота, за участие в Международном литературном конкурсе «Живое Слово – Живой
Природе» от председателя ОО «Союза писателей Беларуси» Н.И.Чергинца (2013),
-победитель литературного конкурса «Рэха над Сожам» (Гомель, 2012).
-член совета «Школы молодого литератора» (Гомель),
-член литературного объединения «Пралеска» (Гомель).
Юрий Максименко закончил библиотечный факультет Минского института культуры (1989).
Профессиональный путь в Гомельской областной библиотеке прошёл от методиста до заместителя директора по научной работе. Ученый секретарь с 2012 года.
Юрий Максименко – автор многочисленных методических разработок, публикаций в профессиональной и общественно-политической прессе. Пишет стихи и прозу (изданы книги «Сказки старого дома», «Икс и Игрек», «СнегоВитёк – мой друг»).
Соавтор патриотического литературно-художественного проекта Гомельской областной универсальной библиотеки «Живая память моей семьи» к 70-летию Великой Победы (2015).
Победитель республиканских и внутрибиблиотечных конкурсов. Лучший библиотекарь по итогам 1999 года. Автор проекта-победителя в Республике Беларусь в конкурсе «Развитие межкультурных и профессиональных связей библиотек стран СНГ», организованного Библиотечной Ассамблеей Евразии (2011). Лауреат Международной литературной премии имени Константина Симонова (2015), областной литературной премии имени Феликса Мыслицкого (2015), Межрегионального фестиваля документального кино и литературы «Солдаты Отечества» имени Григория Булатова (г.Киров, РФ) в номинации «художественная публицистика» (2015). Победитель Республиканского конкурса «Мужчины в библиотечном деле» (2016).
Награждён Почётными грамотами Гомельского областного комитета профсоюзов работников культуры, Министерства культуры, управления культуры Гомельского облисполкома, управления культуры Брянской области и Белорусской библиотечной ассоциации, Нагрудным знаком Министерства культуры ”За вклад в развитие культуры Беларуси“ (2008) и др.; дипломом первой степени конкурса «Православие – моя надежда» в номинации «проза» (2015).
Справки по телефонам: 77-52-05, (+375-29)368-32-37 Юрий Иванович
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