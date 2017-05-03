6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, Гомельская областная библиотека проведёт первый городской чемпионат по мелодекламации «Музыка стихов», участники которого будут под подобранную ими музыку читать любимые стихи А.С.Пушкина.
Участниками Чемпионата могут стать гомельчане любого возраста и все, кто интересуется художественной декламацией. Участники Чемпионата будут разделены по возрастным категориям:
— от 17 до 20 лет
— от 21 года до 35 лет
— от 36 лет до 45 лет
— свыше 46 лет
Каждый участник до 25 мая 2017 года представляет в Оргкомитет Чемпионата заявку, в которой вместе с информацией о себе (ФИО, возраст, место работы или учебы, почтовый адрес, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) представляет полный текст избранного стихотворения А.С.Пушкина или поэтического отрывка и фонограмму в формате MP3.
Победители Чемпионата награждаются дипломами и ценными подарками учредителей
Контактная информация:
77 52 05 +375 29 368-32-37 Юрий Иванович
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