Гомельские студенты выясняли, где логика

Не только полезное, но и интересное профилактические мероприятие 14 февраля состоялось в одном из высших учебных заведений города.
В ходе второго этапа акции «Безопасность — в каждый дом!» студенты Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого встретились с работниками МЧС.
Познавательные факты, примеры гибели и травматизма людей на пожарах в стране, а также истории о чудом спасшихся людей – основная канва проведенного мероприятия. Организаторами акции для студентов была подготовлена интеллектуальная игра по аналогии со всем известной «Где логика?». Юноши и девушки были разделены на соответствующие команды, и как оказалось, количество участников в команде совершенно не имело значения: победу в игре одержала команда девушек, в разы меньшая по численности, чем команда юношей.
Заполняя анкеты, предложенные организаторами мероприятия, у некоторых студентов возникли затруднения при подборе отдельных ответов, но подумав логически, верные варианты все-таки были найдены.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.