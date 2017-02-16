Гомельские студенты выясняли, где логика

Гомельские студенты выясняли, где логика

Не только полезное, но и интересное профилактические мероприятие 14 февраля состоялось в одном из высших учебных заведений города.

В ходе второго этапа акции «Безопасность — в каждый дом!» студенты Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого встретились с работниками МЧС.

Гомельские студенты выясняли, где логика

Гомельские студенты выясняли, где логика

Познавательные факты, примеры гибели и травматизма людей на пожарах в стране, а также истории о чудом спасшихся людей – основная канва проведенного мероприятия. Организаторами акции для студентов была подготовлена интеллектуальная игра по аналогии со всем известной «Где логика?». Юноши и девушки были разделены на соответствующие команды, и как оказалось, количество участников в команде совершенно не имело значения: победу в игре одержала команда девушек, в разы меньшая по численности, чем команда юношей.

Гомельские студенты выясняли, где логика

Гомельские студенты выясняли, где логика

Заполняя анкеты, предложенные организаторами мероприятия, у некоторых студентов возникли затруднения при подборе отдельных ответов, но подумав логически, верные варианты все-таки были найдены.
  • 16 февраля 2017, 12:33
  • admin

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