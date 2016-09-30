Гомельский фотопроект «Книжные люди» откроется в Национальной библиотеке Беларуси

Фотовыставка «Книжные люди» откроется в Национальной библиотеке Беларуси 4 октября в 14.00 в рамках IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры.
Фотопроект задуман и осуществлён коллективом Гомельской областной универсальной библиотеки как творческая форма продвижения чтения и популяризации литературы.
Использовав исторические костюмы и их стилизованные элементы, сотрудники библиотеки создали уникальную фотогалерею портретов узнаваемых литературных героев: мисс Марпл, Остапа Бендера, булгаковской Маргариты, Алисы из страны чудес, колосовского Андрея Лобановича и др.
В каждом образе воплощено не только стремление соответствовать характеру персонажа, литературного героя, исторического лица, но и – что особенно важно – осмысление наследия мировой, отечественной, а также современной литературы.
Откликнулись на эту идею и мастерски воплотили литературно-художественный проект замечательные фотографы Светлана Лазаренко и Андрей Моисейков.
Фотопортреты выполнены на холсте в арт-студии Дмитрия Казбеева «Картина Мечты» (г.Гомель).
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