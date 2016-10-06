Гомельский фотопроект «Книжные люди» в Национальной библиотеке Беларуси

5 октября в рамках IV Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки Беларуси состоялось театрализованное открытие фотовыставки «Книжные люди», автором идеи которого является директор Гомельской областной универсальной библиотеки Марина Сергеевна Рафеева.
Открывая выставку, директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Степанович Мотульский отметил её уникальность и креативность.
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