Гродненцев заинтересовал формат работы авторынка «Бакунинский»

Рынки гомельского предприятия «Кирмаш» посетило руководство схожего по профилю работы «ГродноТоргСервиса». Коллеги обсудили, как сделать рыночный формат торговли привлекательным для арендаторов и покупателей местом. Свою роль администрация видит в решении вопросов, стимулирующих развитие бизнеса.
В состав «ГродноТоргСервиса» входят второй по величине в стране рынок «Южный», шесть мини-рынков, два магазина и организация по заготовке стекла. Строится ещё один рынок в крупном микрорайоне Ольшанка. На площадях «ГродноТоргСервиса» нашли себе работу более 2,5 тысячи предпринимателей.
– Обмен опытом с рыночными формированиями из других регионов помогает выбрать правильное направление собственного развития, подсмотреть мелочи, которые могут оказаться полезными. К примеру, сегодня мы отметили для себя интересный формат торговли автозапчастями на рынке «Бакунинский», где в одном месте можно найти всё для ремонта авто, а также оформить заказ на будущую покупку. Понравилось размещение роллетных секторов на рынке «Давыдовский», декоративное оформление торговых рядов на рынке «Черноморский», – поделился впечатлениями директор гродненской компании Владимир Сычевский.
Хозяева встречи слушали гостей скромно. Гомель пока ещё отстаёт от западных коллег в плане озеленения территории рынков, насыщения торговых рядов. Последний фактор, возможно, связан с близостью к Гродно польской границы, через которую многие предприниматели ездят за товаром. В результате на прилавки попадает более широкий и качественный ассортимент. Гродненцы быстрее перенимают западный опыт привлечения покупателя и его обслуживания, организации рекламы. Вместе с тем постоянное сотрудничество организаций на уровне как администраций, так и советов предпринимателей позволяет нивелировать разницу.
На встрече в Гомеле обсуждали и организационные вопросы. В частности, совершенствование работы арендодателей по принципу «одного окна». Владимир Сычевский считает, что предприниматель должен приходить в администрацию рынка с проблемой, а уходить с готовым решением, не отвлекаясь от основной деятельности на бюрократию. Рынки дают работу тысячам самозанятых людей, которые уплачивают в бюджет налоги и, в свою очередь, создают другие рабочие места. Роль этого сегмента в экономике страны преуменьшать нельзя.
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