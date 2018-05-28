Гродненцев заинтересовал формат работы авторынка «Бакунинский»

Гродненцев заинтересовал формат работы авторынка «Бакунинский»

Рынки гомельского предприятия «Кирмаш» посетило руководство схожего по профилю работы «ГродноТоргСервиса». Коллеги обсудили, как сделать рыночный формат торговли привлекательным для арендаторов и покупателей местом. Свою роль администрация видит в решении вопросов, стимулирующих развитие бизнеса.

В состав «ГродноТоргСервиса» входят второй по величине в стране рынок «Южный», шесть мини-рынков, два магазина и организация по заготовке стекла. Строится ещё один рынок в крупном микрорайоне Ольшанка. На площадях «ГродноТоргСервиса» нашли себе работу более 2,5 тысячи предпринимателей.

– Обмен опытом с рыночными формированиями из других регионов помогает выбрать правильное направление собственного развития, подсмотреть мелочи, которые могут оказаться полезными. К примеру, сегодня мы отметили для себя интересный формат торговли автозапчастями на рынке «Бакунинский», где в одном месте можно найти всё для ремонта авто, а также оформить заказ на будущую покупку. Понравилось размещение роллетных секторов на рынке «Давыдовский», декоративное оформление торговых рядов на рынке «Черноморский», – поделился впечатлениями директор гродненской компании Владимир Сычевский.

Хозяева встречи слушали гостей скромно. Гомель пока ещё отстаёт от западных коллег в плане озеленения территории рынков, насыщения торговых рядов. Последний фактор, возможно, связан с близостью к Гродно польской границы, через которую многие предприниматели ездят за товаром. В результате на прилавки попадает более широкий и качественный ассортимент. Гродненцы быстрее перенимают западный опыт привлечения покупателя и его обслуживания, организации рекламы. Вместе с тем постоянное сотрудничество организаций на уровне как администраций, так и советов предпринимателей позволяет нивелировать разницу.

На встрече в Гомеле обсуждали и организационные вопросы. В частности, совершенствование работы арендодателей по принципу «одного окна». Владимир Сычевский считает, что предприниматель должен приходить в администрацию рынка с проблемой, а уходить с готовым решением, не отвлекаясь от основной деятельности на бюрократию. Рынки дают работу тысячам самозанятых людей, которые уплачивают в бюджет налоги и, в свою очередь, создают другие рабочие места. Роль этого сегмента в экономике страны преуменьшать нельзя.

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