«И снова здравствуйте»: к пьяницам и скандалистам постучатся люди в форме

Советский РОВД Гомеля на протяжении недели проводит комплекс мероприятий по предупреждению асоциального поведения в быту.
Как рассказал начальник милиции общественной безопасности Советского РОВД Александр Пискунов, пристальное внимание служба участковых инспекторов уделит гражданам, состоящим в милиции на профилактическом учёте. Это люди, привлекавшиеся к ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии опьянения, семейные дебоширы, а также освобождённые из мест лишения свободы граждане, к которым есть вопросы по соблюдению режима.
Постучатся милиционеры и квартиры с репутацией притонов, чтобы узнать у их посетителей цель визита, род занятий, источник дохода. Профилактические беседы с неблагополучными гражданами дополнят общением с соседями для установления моральных качеств попавших в поле зрения лиц.
Членам семей, которые прибегали к помощи милиции для погашения конфликтов с ближайшими родственниками, растолкуют их права. Расскажут, как оградить себя от насилия в семьях, куда обращаться за помощью, какие меры воздействия по их инициативе могут быть предприняты по отношению к мелким тиранам.
Александр Пискунов напомнил гомельчанам о том, что звонить в милицию нужно не после совершения преступления, а в случае возникновения любой потенциальной опасности:
– Если вы слышите за стенкой громкие крики, истеричный детский плач, угрозы применения насилия или, ещё хуже, характерные для этого звуки, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 41-09-12. Наряд немедленно отправится на место и разберётся в ситуации.
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