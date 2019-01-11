В последние годы большую популярность приобрели надувные санки. Катание на них – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – это один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от обычных санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.
Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся — дело самих катающихся.
Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушке» безопасным, необходимо:
— Кататься только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью.
— Склон для катания должен быть с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.
— Нельзя кататься с горок с трамплинами — при приземлении ватрушка сильно пружинит.
— Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, ограждений, представляющих опасность для жизни и здоровья.
— Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.
— Не катайтесь на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.
Кататься на санках-ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на «ватрушке» стоя или прыгая как на батуте.
Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ребенком — невозможно контролировать ситуацию одной рукой удерживая ребенка, а другой, держась за ватрушку.
Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.
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