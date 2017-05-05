Конкурс красоты и спорта «Мисс Тонус+ 2017»: знакомство с участницами

Весной хочется чего-то очень лёгкого и приятного, красивого и радужного. Именно на радугу и похожи участницы конкурса красоты и спорта «Мисс Тонус+ 2017». Все семь девочек такие же разные, как и цвета радуги, но в то же время они вместе, их объединил этот необычный фитнес-проект. А необычен он тем, что это не просто конкурс красоты, как может показаться на первый взгляд, где девушки ходят по подиуму в купальниках и вечерних платьях.
Весь апрель каждые выходные конкурсантки проходили несколько этапов соревнования. Помимо дефиле, участницы проявили свои знания и способности в интеллектуальном конкурсе, который был подготовлен командой квест-проекта «Выйти из комнаты», в кулинарном – готовили блюда здорового питания, рецептами которых поделились 'OlimpFood', а спортивный конкурс показал физическую подготовленность девочек. По итогам всех конкурсных испытаний и станет известна победительница «Мисс Тонус+ 2017», которая получит главный приз: годовой безлимитный абонемент в фитнес-центр «Тонус плюс» и пакет ювелирных ценностей от магазина SLAVIA. А на выпускном вечере, который состоится 9 мая в клубе «Немо», девочки в творческом конкурсе покажут все свои таланты, который выявит в каждой из них индивидуальность. Также можно будет увидеть дефиле участниц, шоу программу, розыгрыш призов от партнёров конкурса. Помимо этого на финальном вечере пройдёт голосование в номинации «Мисс зрительских симпатий», подарком будет «Путевка в Питер» от Туризм и Отдых «Вояж».
Апрель месяц стал очень насыщенным и продуктивным для участниц конкурса. Девочки не только проходили конкурсные испытания и тренировались в фитнес-центре «Тонус плюс», но и ближе знакомились друг с другом. И мне бы хотелось вас немного познакомить с конкурсантками.
Полина Голомазова
– 20 лет, рост 179 см. Родилась в Гомельской обл., Ветковского р-на (посёлок Новосёлки). Студентка ГГПТК бытового обслуживания, специальность художник-модельер, работает в салоне «Neo Studio». Девушка принимает участие во многих конкурсах, среди которых «Мисс Ветка-2015» (1-я Вице-Мисс), «Мисс Гомель-2015» (Мисс Популярность и Мисс Спорт). Любимый фильм Полины – «Пятый элемент». Кумиром для неё, как и для многих других парикмахеров и стилистов, является Георгий Кот. «Человек, благодаря своим усилиям, добился многого в жизни. Он шёл к своей цели и идёт до сих пор. Я смотрю на него и вдохновляюсь и верю, что, если иметь цель и желание и стремиться к этому, то всё получится. У него получилось и у меня тоже», – считает участница конкурса.
Анастасия Лазбекина
– 19 лет, рост 162 см. Родилась и живёт в Гомеле. Девушка учится в ГГТУ им. П.О.Сухого на механико-технологическом факультете. Одним из самых ярких и значимых моментов стоит назвать победу в республиканском конкурсе по пожарно-спасательному спорту в Витебске. Настя любит физкультуру, спорт и активный образ жизни. Любимых фильмов у девушки невероятное количество, среди которых можно отметить – «Легенда №17», «Зелёная миля», «1+1». «Восхищение у меня вызывает Виктория Бэкхем, так как она является воплощением элегантности и стиля, а так же является успешной бизнес-вумен и прекрасной мамой».
Анжелика Гусакова
– 26 лет, рост 167,5 см. Родилась и живёт в Гомеле. Закончила БГУ, юридический факультет. Сейчас работает в магазине мужской одежды «Men's Land» в ТРЦ «Мандарин Плаза». Девушка является выпускницей модельного агентства Art Moda (лучшая модель месяца, лето 2016). Также участвовала в «Miss Bikini Viva Braslav-2016» (3-e место) и «Miss Bikini-2016» в Минске (2-е место). А ещё было участие в клубном проекте «Duroy» в Минске в 2016 году. Сейчас девушка участвует в конкурсе «Мисс Viva Braslav-2017». Анжелика любит спорт, активный образ жизни и всё новое. Любимый фильм – «Области тьмы». «В мире моде восхищаюсь Коко Шанель – именно своим характером, стремлением и энергетикой. Она сделала себя сама, основав самый известный в мире модный дом, она совершила настоящую фэшн-революцию и стала примером для подражания миллионов представительниц прекрасного пола по всему миру», – говорит девушка.
Диана Дементюк
– 20 лет, рост 168 см. Родилась в Речице, с 3-х лет живёт в Гомеле. Закончила ГГПТК бытового обслуживания по специальности художник-модельер. В прошлом году на Международном фестивале красоты «Роза Ветров» в Минске девушка принимала участие в качестве модели в номинации «Свадебная прическа». На данный момент Диана участвует в конкурсе «Мисс Viva Braslav-2017». Работает парикмахером, раньше занималась танцами гоу-гоу. Она любит спорт, в свободное время посещает тренажёрный зал и занимается собой. У девушки много любимых фильмов, среди которых есть фавориты – «Лучшее во мне», «Голая правда», «Зажигание». «Я очень восторгаюсь Коко Шанель. Ведь именно она оказала большое влияние на тенденции европейской моды, она позволила женщине быть женщиной – такой хрупкой, нежной и утончённой».
Екатерина Кондратьева
– 20 лет, рост 169 см. Родилась в Казахстане, с 16-ти лет живёт в Гомеле. Учится на архитектора в БелГУТе. В 2014 году принимала участие в «Палесскай Прыгажуне» и «BOBRUISK MODEL FITNESS-2017». Девушка увлекается рисунком, живописью, графикой и уделяет большое внимание спорту. Любимый фильм Кати – «Великий Гэтсби». Из девушек вызывает восторг Екатерина Шохина: чемпионка мира по фитнес-бикини.
Елена Лебедева
– 30 лет, рост 175 см. Родилась в г.Ветка. Девушка закончила ГГТУ им. П.О.Сухого, гуманитарно-экономический факультет (менеджмент). Лена работает в сфере недвижимости, проводит красивые мероприятия в качестве ведущей, является мамой, любит танцы и спорт. Принимала участие в «BOBRUISK MODEL FITNESS-2017», «Леди Голливуд-2016» (Леди Шанс), а также приз зрительских симпатий, снималась в шоу-проекте Таис Луценко «Шанс» в 2016 году, в телепередачах «Большая стройка» в этом году. Любимый фильм девушки – «Соблазн». Лена считает достойной восхищения российскую модель Наталью Водянову, которая в свои 35 лет – мать четверых детей, помимо этого продолжает успешную карьеру и занимается благотворительностью.
Ольга Роскач
– 19 лет, рост 168 см. Родилась и выросла в Светлогорске. Является студенткой университета им. Ф.Скорины, учится на кафедре экологии. Девушка становилась обладательницей званий «Мисс Краса-2013» и «Мисс ГГУ им.Ф.Скорины-2017». На данный момент Оля участвует в конкурсе «Мисс Viva Braslav-2017». Она любит танцы, спорт, активный образ жизни и обожает электронную музыку. Любимый фильм – «Колония Дигнидад». Девушка восхищается всеми женщинами, достигшими определенных высот в своей сфере, а примером для подражания всегда была и есть её мама.
В этом материале вы немного познакомились с участницами конкурса «Мисс Тонус+ 2017». А в следующем вас ждёт подробный отчёт о том, как проходил кастинг, все ли девочки справились с приготовлением блюд, насколько сложным оказался спортивный этап и самый главный вопрос – кто лидирует на данный момент по сумме баллов?
АВТОР: Светлана КОВАЛЁВА
ФОТО: Наталия КЛИМОВИЧ
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