Красивые истории: американские романтические комедии для новогодних праздников

Новогодние каникулы — это не только безудержное веселье, шум и фейерверки. Это еще и теплый плед, мандарины под елкой, ароматные свечи и согревающий глинтвейн. Что посмотреть в такой романтичной обстановке? Уютных вечеров впереди много, неплохо бы заранее продумать плей-лист. Американские новогодние комедии могут сделать список бесконечным! Голливуд каждый год предлагает нам новые веселые мелодрамы на тему зимней сказки и рождественского чуда.
Смешайте историю о Золушке со сказкой о Мэри Поппинс. Получится фильм «Корона на Рождество»: https://www.ivi.ru/watch/177909
. Эллисон с детства привыкла управляться с собственными братьями и сестрами, поэтому легко соглашается на работу гувернанткой. Девушке предстоит найти общий язык и подружиться с несносным отпрыском европейского королевского дома, Теодорой. Трудный ребенок — не единственная проблема. Накануне Рождества все дышит романтикой, и в Элли влюбляется ее работодатель — отец Теодоры и правитель Вишера. Пробежавшую между молодыми людьми искру замечает расчетливая леди Селия, у которой свои планы на такого завидного жениха.
Если вам нравятся такие love story, наверняка вы смотрели ленту «Принц и я». В новогодние праздники придется кстати продолжение мелодрамы, новый фильм «Принц и я: Медовый месяц по-королевски»: https://www.ivi.ru/watch/70068
(другое название — «Принц и я 3: Медовый месяц»). На сей раз Пейдж и Эдвард отправляются в свадебное путешествие. Вас ждет романтичный сюжет на фоне бескрайних снежных просторов вымышленной страны Белавии. Не все спокойно в датском королевстве: молодому монарху и его супруге предстоит разобраться с интригами, угрожающими красивому краю. Некие дельцы хотят превратить Белавию в пустыню без лесов и качать здесь нефть.
Еще одна красивая современная сказка — лента «Как раз под Рождество». Линдси растеряна, ей предоставлен сложный выбор: тихое женское счастье в родном городе или головокружительная карьера и интересная работа в далеком штате. Как принять решение? Накануне Рождества добродушный Извозчик, посланник Санты, помогает девушке помогает понять себя и не совершить роковую ошибку. Фильм короткий и смотрится на одном дыхании.
В тематической подборке американских новогодних комедий на ivi.ru есть еще много похожих фильмов. Загляните на сайт сами, в праздничные дни этот список наверняка будет прямо на главной странице.
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