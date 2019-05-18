Кто победит на Евровидении-2019? Информация для тех, кто хочет заработать

Остается несколько часов до начала главного музыкального конкурса Европы – Евровидение-2019, которое проходит в Тель-Авиве (Израиль). Поговорим о том, у кого больше всего шансов на победу и на что следует обратить внимание всем тем, кто хочет заработать немного денег.
Итак, согласно данным букмекерских контор, единогласный лидер текущего конкурса является Дункан Лоуренс из Голландии, который исполняет песню «Arcade» на победу Дункана в различных букмекерских конторах можно поставить на победу за коэффициент от 1.6 до 1.8
Однако, мы считаем данный коэффициент заниженным, т.к. существует большая конкуренция среди других исполнителей.
Серьезную конкуренцию может навязать Кейт Миллер-Хайдке из Австралии, выступление конкурсантки стало одно из самых дорогих и эффектным на Евровидении, девушка просто летает в космосе, считаем, что поклонники Игры Престолов обязательно отправят несколько SMS за Кейт! На победу Австралии букмекеры дают щедрый коэффициент – 7!
Если посмотреть статистику официального YouTube-канала конкурса «Eurovision», можно проанализировать спрос пользователей данной платформы и сделать определенные выводы. Певица из Кипра – Tamta со своим необычно-сексуальным образом уже набрала более 2-х миллионов просмотров и это один из лучших показателей среди остальных видео-выступлений.
Поэтому, взвесим все «За» и «Против» мы хотим порекомендовать Вам поставить на следующий исход: Австралия и Кипр обе войдут в топ-15 за коэффициент 1.6
Да, коэффициент небольшой, однако, мы уверены в нем больше всего!
Для тех, кто хочет рискнуть и сопереживать за белорусскую певицу Zena, предлагаем поставить на то, что Место по итогам Беларусь с 1 по 15 — да, коэффициент 2.5 клип и песня Zena также пользуется большим спросом на YouTube, его посмотрели уже более 1,3 млн. пользователей, что как минимум больше чем половина видео других участников, следовательно, Zena должна находится на 12-15 месте. Желаем удачи! Помните, что ставки необходимо делать только для удовольствия и тем количеством денег, которые не повлияют на Ваш бюджет!
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