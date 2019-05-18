Кто победит на Евровидении-2019? Информация для тех, кто хочет заработать

Кто победит на Евровидении-2019? Информация для тех, кто хочет заработать

Остается несколько часов до начала главного музыкального конкурса Европы – Евровидение-2019, которое проходит в Тель-Авиве (Израиль). Поговорим о том, у кого больше всего шансов на победу и на что следует обратить внимание всем тем, кто хочет заработать немного денег.

Дункан Лоуренс из Голландии с песней Arcade

Итак, согласно данным букмекерских контор, единогласный лидер текущего конкурса является Дункан Лоуренс из Голландии, который исполняет песню «Arcade» на победу Дункана в различных букмекерских конторах можно поставить на победу за коэффициент от 1.6 до 1.8


Однако, мы считаем данный коэффициент заниженным, т.к. существует большая конкуренция среди других исполнителей.

Кейт Миллер-Хайдке из Австралии

Серьезную конкуренцию может навязать Кейт Миллер-Хайдке из Австралии, выступление конкурсантки стало одно из самых дорогих и эффектным на Евровидении, девушка просто летает в космосе, считаем, что поклонники Игры Престолов обязательно отправят несколько SMS за Кейт! На победу Австралии букмекеры дают щедрый коэффициент – 7!


Если посмотреть статистику официального YouTube-канала конкурса «Eurovision», можно проанализировать спрос пользователей данной платформы и сделать определенные выводы. Певица из Кипра – Tamta со своим необычно-сексуальным образом уже набрала более 2-х миллионов просмотров и это один из лучших показателей среди остальных видео-выступлений.

Певица из Кипра - TAMTA с песней REPLAY

Поэтому, взвесим все «За» и «Против» мы хотим порекомендовать Вам поставить на следующий исход: Австралия и Кипр обе войдут в топ-15 за коэффициент 1.6


Да, коэффициент небольшой, однако, мы уверены в нем больше всего!

Для тех, кто хочет рискнуть и сопереживать за белорусскую певицу Zena, предлагаем поставить на то, что Место по итогам Беларусь с 1 по 15 — да, коэффициент 2.5 клип и песня Zena также пользуется большим спросом на YouTube, его посмотрели уже более 1,3 млн. пользователей, что как минимум больше чем половина видео других участников, следовательно, Zena должна находится на 12-15 месте. Желаем удачи! Помните, что ставки необходимо делать только для удовольствия и тем количеством денег, которые не повлияют на Ваш бюджет!
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  • 18 мая 2019, 18:16
  • admin

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