Ледовое катание «Student’s Day in Gomel»

В преддверии Международного Дня студентов с 19.15 до 20.00 в Ледовом дворце будет проходить массовое ледовое катание для студентов, членов ОО «БРСМ», университетов города Гомеля.

Инициаторами и организаторами проведения мероприятия выступила Гомельская городская организация ОО «БРСМ».

Планируется, что в массовом катании примут участие более 150 студентов учреждений высшего образования г. Гомеля.

Кроме того, в холле запланирована работа интерактивных выставок, которые позволят окунуться в студенческую атмосферу всем участникам мероприятия. Студенты каждого университета будут иметь отличительную атрибутику своего университета, что позволит выразить уникальность и особенность учащихся каждого учреждения высшего образования, но в то же время показать единство всех университетов г. Гомеля.

В конце катания студенты будут держать таблички с буквами, из которых сложится надпись «С Днем Студента, Гомель!».

Дата проведения: 16 ноября 2016 года 19:30
Место проведения: ГУ СДЮШОР №1 (Ледовый дворец), г. Гомель, ул. Мазурова, 110
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  • 10 ноября 2016, 14:18
  • admin

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