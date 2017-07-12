Лига чемпионов УЕФА. 2-й квалификационный раунд. БАТЭ (Беларусь) - Алашкерт (Армения). Превью. Составы.

Сегодня в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Борисов Арена» состоится матч между местной командой БАТЭ и клубом из Армении — Алашкерт.
Футбольный клуб «Алашкерт» стартовал отбор с 1-го квалификационного раунда. На пути у клуба из Армении был футбольный клуб «Санта-Колома» (Андорра). Домашний матч ФК «Алашкерт» победил со счетом 1-0, в Андорре была зафиксирована ничья 1-1.
Матч обслужит бригада судей из Албании:
Рефери:
Энеа Йорги (ALB)
Помощники рефери:
Эрмаль Баруши (ALB), Ридигер Чокай (ALB)
Четвертый рефери:
Криденс Мета (ALB)
Состав БАТЭ:
48 Денис Щербицкий (В)
10 Мирко Иванич
13 Николай Сигневич
15 Максим Жавнерчик
17 Алексей Риос
19 Неманья Милунович
21 Станислав Драгун
22 Игорь Стасевич (К)
33 Денис Поляков
62 Михаил Гордейчук
77 Юрий Кендыш
Состав Алашкерт:
55 Арсен Бегларян (В)
2 Дмитрий Ховбоша
3 Андраник Восканян
5 Даниел Стойкович
7 Мигран Манасян
8 Гагик Дагбашьян
9 Артак Дашян
10 Хорен Веранян (К)
13 Милян Яблан
17 Артак Едигарян
20 Артур Едигарян
Букмекеры верят в то, что белорусский клуб не испытает особых проблем и победит в домашнем матче. Коэффициент на победу хозяев поля — 1.15, ничья — 6.52, победа гостей оценивается в 18.00.
Матч начнется в 20-30 по белорусскому времени, трансляция на телеканале Беларусь-5.
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