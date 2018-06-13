Любенский пляж объявили зоной, свободной от курения, алкоголя и мата

В наступившем купальном сезоне Любенский может стать первым в Беларуси пляжем, где не будут курить, злоупотреблять спиртным и сквернословить. Инициатива принадлежит гомельчанину Виктору Железовскому, получившему поддержку в администрации Советского района и местной организации ОСВОД.
Все перечисленные выше пороки не приветствовались и раньше. Да и в административном кодексе по каждому из них давно отмерено наказание. Однако перевоспитывать оскорбительно ведущих себя отдыхающих намерены путём убеждения. На первых порах.
Замечания нарушителям спокойствия делают спасатели на водах и сотрудники милиции. Не устранился от своего почина и Виктор. Он сам периодически патрулирует озеро, как с берега, так и на лодке, обращаясь к отдыхающим с просьбой соблюдать правила поведения на воде и меры приличия.
Большинство посетителей пляжа идею поддерживают. Впрочем, иногда доброхоты слышат и оскорбления в свой адрес. Держать язык на привязи бранящимся помогают милиционеры. С начала сезона за антиобщественное поведение в границах пляжа на граждан составлено более 50 протоколов. В топе по-прежнему «пьяная» статья.
Администрация со своей стороны создаёт на пляже все условия для комфортного отдыха. Дно давно очищено и регулярно обследуется, грибки и скамейки отремонтированы и окрашены, индивидуальные лежаки можно недорого взять напрокат. Вскоре обещают оборудовать место для курения, что в прошлые годы не практиковалось.
Безопасность тоже обеспечивается на должном уровне. Матросы обучены, моторные лодки заправлены, место для купания детей огорожено. На берегу спокойную обстановку обеспечивают сотрудники органов внутренних дел, на посту находится медик.
Начальник спасательного поста «Любенский» Геннадий Семёнов:
– Одна из основных задач общества спасания на водах – профилактика несчастных случаев на водоёмах. Основные силы штатных и сезонных работников сейчас задействованы у воды для оказания помощи людям, терпящим бедствие. А вот разъяснительную работу мы с удовольствием доверяем добровольным членам организации. Жизнь многократно доказала, что даже отмахивающиеся от нотаций люди всё же откладывают где-то в памяти информацию, которая в критический момент спасает жизнь.
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