Мероприятия направленные на развитие творческого потенциала молодежи от БРСМ

В рамках празднования 15-ти летия ОО «БРСМ» первичная организация ОО «БРСМ» в холле 2го этажа УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» проведет ряд мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи
, наиболее яркими станут:
- караоке – конкурс «Хиты ХХI века», где каждый желающий сможет исполнить свою любимую композицию, а так же получить приятные призы;
- фото-зона «15 лет вместе», и вкусные угощения от ПО ОО «БРСМ».
За эти годы организация стала самым многочисленным молодежным объединением страны и ведущей молодежной организацией республики в реализации государственной молодежной политики.
Поддержка талантливой, творческой и научной молодежи, патриотические, спортивные и культурно–массовые программы, вопросы трудоустройства в свободное от учебы время, участие в обеспечении охраны общественного правопорядка, волонтерское движение – пожалуй, нет практически ни одной сферы, где бы молодые люди не ощущали помощь, поддержку и заинтересованность со стороны молодежного союза.
Справочно: 6 сентября 2017 года исполняется 15 лет со дня проведения объединительного Съезда БПСМ и БСМ, где было принято решение об объединении двух крупнейших молодежных организаций Республики Беларусь в единую – Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».
Идея проекта – наполнение мероприятий душевностью, радостью общения, добрыми эмоциями, которые отражают принципы дружбы, единства, жизнелюбия и оптимизма, присущие молодежному союзу
Начало мероприятия в 12.00 в УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», Гомель, пр-т Октября 50, холл 2го этажа.
Комментарии (0)RSS свернуть / развернуть
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.