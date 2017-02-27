2 марта 2017 года ГУ «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» организует красочный конкурс красоты и грации «Мисс Весна – 2017». Его участницами станут очаровательные сотрудницы учреждения «Гомельская областная клиническая больница», которые продемонстрируют зрителям великолепное дефиле в эффектных нарядах, а также приятно удивят всех гостей конкурса своими кулинарными талантами.
По итогу конкурса определятся победительницы в четырех классических номинациях: «Мисс Весна – 2017», «I-Вице-Мисс», «II-Вице-Мисс», «Мисс зрительских симпатий». Помимо этого, членами жюри будет определена судьба еще одной уникальной номинации, в рамках которой будет выбрана участница, обладающая самыми впечатляющими кулинарными способностями.
Начало мероприятия в 13.30
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