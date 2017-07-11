На «Сиреневые вечера» приглашает областная библиотека!

7 июля в Гомельской областной библиотеке стартовали «Сиреневые вечера». Свою программу «Два пути» представили Дмитрий Нилов и Сергей Стариков. Каждый четверг вас ждут в фойе библиотеки!
Афиша вечеров такова:
13 июля свою программу «И вечная весна!» представит певица Юлия Муха
20 июля вас ждёт встреча с руководителем Гомельского клуба авторской песни Вячеславом Климовичем
27 июля Наталья Шемет приглашает на программу «Вероятности» любви», в которой прозвучат авторские стихи и песни
3 августа программу «Поэзия гитары» вашему вниманию представит актёр Гомельского драматического театра, бард Алексей Бычков
10 августа программу «Жизнь прекрасна!» представят участники Студии романса и популярной песни «Ретро» Галина Чугай и Владимир Михальцов
17 августа шедевры классической музыки представит республиканских конкурсов Светлана Смолян
Закончатся «Сиреневые вечера» 24 августа концертом «Романтика романса» лауреата международных конкурсов Владислава Халько
Начало концертов в 18.00. Вход свободный.
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