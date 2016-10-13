Началось интернет-голосование за участников конкурса "Мужчины в библиотечном деле"

В социальных сетях размещены фотографии и информация об участниках конкурса «Мужчины в библиотечном деле» для интернет-голосования, по итогам которого будет вручен приз зрительских симпатий.
Голосуйте!!!
Конкурс учреждён Гомельской областной библиотекой, Гомельским отделением Белорусской библиотечной ассоциации и Советом ББА.
«Живой» финал конкурса состоится 9 ноября в Гомельской областной библиотеке.
Участники конкурса:
1 Олейник Павел Сергеевич, ГУК «Борисовская центральная районная библиотека имени И. Х. Колодеева», методист
2 Скинтиян Николай Павлович, Гомельская областная универсальная библиотека, библиотекарь отдела краеведения
3 Ананьев Олег Валентинович, Гомельская областная универсальная библиотека, заместитель директора
4 Шумин Николай Сергеевич, государственное учреждение «Республиканская научная медицинская библиотека», заведующий музеем истории медицины Беларуси
5 Рачинский Юрий Алексеевич, Гомельская областная универсальная библиотека, заведующий отделом библиотековедения
6 Тарасов Алексей Станиславович, Национальная библиотека Беларуси, ведущий библиограф
7 Максименко Юрий Иванович, Гомельская областная универсальная библиотека, ученый секретарь
8 Ласица Максим Викторович, ГУК «Брагинская центральная районная библиотека», заведующий отделом обслуживания и информации
Итак, голосовать можно за участников в сетях:
В Одноклассниках – в группе Гомельская Ленинка: ok.ru/group54770819072000
В Контакте – в группе Ленинка: vk.com/gomeleninka
В Фейсбуке –
группа Гомельское городское отделение ББА www.facebook.com/groups/gomelbba/
В Одноклассниках и в Фейсбуке (страница областной библиотеки) учитываются лайки под фотографиями участников.
Все голоса и лайки будут суммированы. Голосование продлится до конца октября.
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