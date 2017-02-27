Новый проект для развития молодежи - «Бизнес-ланч»

Новый проект для развития молодежи - «Бизнес-ланч»

Гомельская городская организация ОО «БРСМ» в рамках объявленного в Республике Беларусь 2017 Года Науки запускает новый проект для развития молодежи — «Бизнес-ланч». В рамках проекта будут организованы встречи молодежи в формате тренингов, семинаров и учеб с последующей защитой стартап-идей от участников проекта.

24 февраля 2017 года состоялась первая встреча в рамках проекта с участием предпринимателя, бизнестренера Люсика Вячеслава Алексеевича, который поделился с участниками своим опытом в ведении и продвижении бизнеса, рассказал об актуальных и современных направлениях, в которых можно реализовать свои идеи и организовать свое дело.

Новый проект для развития молодежи - «Бизнес-ланч»

Новый проект для развития молодежи - «Бизнес-ланч»

Проект «Бизнес ланч» будет реализовываться в 2 этапа:

  • Первый этап — организация и проведение встреч молодежи с деятелями научной сферы, бизнеса в формате тренингов, семинаров, учеб. В процессе первого этапа слушатели получают необходимые в написании бизнес-плана, инвестиционного проекта, знания и навыки.
    • Новый проект для развития молодежи - «Бизнес-ланч»Новый проект для развития молодежи - «Бизнес-ланч»
  • Второй этап — представление слушателями первого этапа проектов, бизнес-планов, разработанных ими с учетом полученной информации, знаний, навыков в ходе первого этапа.
  • 27 февраля 2017, 17:24
  • admin

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