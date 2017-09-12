"Нож в спину народу" или ничего личного, просто Украина исполняет условия МВФ

«Ще не вмерла Україна?», тогда мы продолжаем, подумали в МВФ и позвонили на Банковую. «Алло, Петр Алексеевич, ну что у вас там происходит, людей еще до конца к стенке не прижали? Плохо. Очень плохо. Вы там давайте, не расслабляйтесь, работайте в поте лица, так сказать...». И они работают. Президент, Верховная Рада и все украинские министерства. Вот только не на благо страны и народа, а конкретно против них.
Все мы помним, какие кабальные условия МВФ сразу выдвинул Украине для получения первых траншей.
Вот они:
- Повысить пенсионный возраст.
- Ликвидировать институт специальных пенсионных пособий, которые выделяются ученым, государственным служащим, управляющим государственных предприятий. Ограничить пенсии работающим пенсионерам. Установить пенсионный возраст офицерам армии в 60 лет.
- Повысить цену на газ для муниципальных предприятий на 50%, в два раза для частных потребителей. Увеличить стоимость электричества на 40%. Разрешить установление цен ЖКХ. Допустить рост цен соответственно росту цен на газ. Увеличить акциз на бензин на 60 евро.
- Отменить льготы и повысить налоги на транспорт на 50%. Не повышать прожиточный минимум, балансировать социальную ситуацию за счет точечных субсидий.
- Приватизировать все шахты и отменить все субсидии. Отменить льготы для предприятий ЖКХ, транспорта и прочего. Отмена государственной поддержки бесплатного питания, учебников.
- Ограничить практику упрощенного налогообложения. Отменить практику льгот по НДС в сельской местности. Обязать аптеки и фармацевтов платить НДС.
- Отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Отменить субсидии для производителей свинины и курятины.
- Сократить состав министерств до 14. Оставить лишь одного вице-премьера.
- Ограничить излишнюю оплату труда государственных лиц.
- Пособия по безработице должны начисляться только после минимального периода в шесть месяцев работы. Оплачивать больничные на уровне 70% от заработной платы, но не ниже прожиточного минимума. Оплачивать больничный начиная только с третьего дня болезни.
В 2017 году МВФ не перестал требовать и выдвинул Украине еще пару условий. Например, решить вопрос с банками с недостаточным уровнем капитала, сменить механизм пересмотра тарифов на энергоносители и снизить социальную норму потребления газа.
Сначала, наверное, украинцы не верили, что власть пойдет на это, что так подставит собственный народ, но, как говорится, время пожинать плоды все-таки пришло.
Это называется затягивайте потуже пояса.
На рассмотрении в Верховной Раде Украины лежит законопроект
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно корректировки механизма налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости и увеличения штрафных санкций для неплательщиков налогов». Сказать, что это нож в спину украинцам – ничего не сказать. Пояса уже придется не просто затянуть, а вокруг шеи обмотать.
Согласно ему, во-первых, планируется изменить штрафные санкции для неплательщиков. Так, если житель Украины затянет с оплатой квитанции ГФС на 30 дней, то ему придется раскошелиться дополнительно на 25% от суммы долга. Если на более чем 30 дней, то размер штрафа возрастет до 35%. Напомню, ранее они составляли 10% и 20% соответственно.
Во-вторых, изменения будут внесены и в список необлагаемых видов недвижимости. Из 16-ти сегодняшних останутся лишь 4. Остальные, а это инвалиды, сироты, жильцы аварийного жилья, хозяева детских домов семейного типа, владельцы промышленных цехов, сельскохозяйственных сооружений, спортивных объектов и даже религиозных организаций будут платить налог на недвижимость наравне со всеми. Думаете, это все? Нет, товарищи.
Инициаторы данного законопроекта из блока Петра Порошенко решили еще изменить размер необлагаемой налогом площади (с 60 кв. м. до 30 кв. м для квартир и со 120 кв. м. до 70 кв. м для домов), а также увеличить дополнительную нагрузку для «богачей». Скоро обладатели квартир площадью более 300 кв. м. или домов более 500 кв. м. будут платить вместо 25000 гривен 35000 гривен. Ну и на десерт депутаты сократили срок уплаты налога на недвижимость с 60-ти дней до 20-ти, наверное, чтобы украинцы не забывали вовремя отдавать долг государству, а то за 2 месяца и из головы вылететь же может.
Но на что же рассчитывают украинские власти в итоге? То есть, раньше владельцу квартиры в 78 кв. м. в Киеве необходимо было заплатить лишь за 18 кв. м. При минимальной заработной плате за январь – май 2016 года 1378 гривен, налог составлял 248 гривен – вполне вменяемая сумма. А согласно новым поправкам, налог составит 7680 гривен при минимальной зарплате в 3200 гривен. Издеваются, да?
С другой стороны я не устану повторять – за что боролись, на то и напоролись. Хотели жить как в Европе, пожалуйста. Но вот от вредной привычки кушать, украинцам теперь точно придется отказаться. И будет счастлив министр социальной политики Рева, который обвинил их в излишнем злоупотреблении пищей, и будет счастлив Международный валютный фонд, что их нечеловеческие условия исполняются на людях, ну и, конечно, будут счастливы украинские политики и лично президент Порошенко, которые получат очередной кредит, который можно будет распилить и потратить на личные нужды.
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